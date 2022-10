Xavi vizsgamunkaként tekint a Bayern elleni BL-meccsre

A Barcelona helyzete eleve meglehetősen kilátástalan, ráadásul van egy további körülmény, ami önmérsékletre inti a katalánokat. A ma esti BL-programban – a Club Brugge–FC Porto meccs mellett – az Internazionale–Viktoria Plzen találkozó is 18.45-kor kezdődik. Tehát mire Xavi csapata kifut a Bayern elleni hazai mérkőzésre, addigra el is dőlhet a sorsa. Az Internnek döntetlen is elég a második hely, a továbbjutás bebiztosításához, ami nem tűnik nehéz feladatnak a még pont nélküli cseh bajnok ellen. Az olaszok Plzenben 2-0-ra nyertek, ráadásul jó formában vannak, a rossz rajt után feltámadtak a Serie A-ban, megnyerték a legutóbbi három mérkőzésüket. A Barca hívei egyedül abba kapaszkodhatnak, hogy a milánóiak védelme felettébb gólképes, az Inter a bajnokságban már 17 gólt kapott, s a BL-ben is beszedett már hatot. Ám ez tényleg nagyon halvány remény.

Xavi: Meg kell mutatnunk…

A mérkőzés előtt Xavi felmondta a kötelezőt, de természetesen a jövőt is érintette.

– Nem csoda, amit kérünk, pislákol még a remény – fohászkodott bemelegítésképpen. – Mindig vannak bizonytalanságok, amikor más eredményektől függ a sorsunk. Kellemetlen helyzet. De ki kell mennünk és játszanunk kell. Ez benne van a futballban. És miért ne történhetne valami váratlan? Nincs a kezünkben a sorsunk, de van még remény, amibe muszáj kapaszkodnunk. Igen, kár, hogy nem szereztünk pontot Münchenben vagy Milánóban. A Bajnokok Ligája kegyetlen volt velünk. Nem tehetünk mást, várnunk kell, és meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.

Majd arról beszélt, hogy ha már tét nélküli mérkőzést is játszik a Barcelona a Bayernnel, akkor is van miért hajtania a csapatának:

– Bármi történik is Milánóban, törekednünk kell arra, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk legyőzni a világ egyik legjobb csapatát. Meg kell mutatnunk, milyen jók vagyunk, és hogy a müncheni meccs csupán kisiklás volt, a véletlen műve, ami a Bajnokok Ligájában történt velünk. Mentálisan erősnek kell maradnunk.