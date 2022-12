Arséne Wenger Fradi-mezt kapott ajándékba

Az nb1.hu szúrta ki, hogy a Groupama Arénát üzemeltető Sport Five Hungary Kft. vezérigazgatóját, Igaz Andrást Katarba, a vb-helyszínére hívta a FIFA, ahol többek között a FIFA Club management diploma 2. évfolyamához köthető előadásokon és a mérkőzéseken is részt vesz. A vezérigazgató most sem üres kézzel érkezett. A látogatás során találkozott az Arsenal legendás edzőjével Arséne Wengerrel, aki manapság a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség futballfejlesztési osztályának vezetője. Igaz András egy Fradi-mezzel ajándékozta meg a francia szakembert.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Arséne Wenger a Fradi-mezzel (Fotó: Igaz András Instagram-oldala)