Kiállíttatta magát a veszíteni nem tudó Puskás-játékos az NB I-ben

Nyolc játékos igazolt a téli szünetben a Mezőkövesd, s kuriózumnak számított a 12-szeres Comore-szigeteki válogatott Younn Zahary és a kétszeres martinique-i válogatott Thomas Ephestion felbukkanása az NB I-ben. Közülük csak az előbbi mutatkozott be máris a magyar bajnokságban, amivel rögtön történelem íródott a Mezőkövesd–Puskás Akadémia meccsen, hiszen a középhátvéd Zahary lett az első Comore-szigeteki pályára lépő hazánk élvonalában.

Eközben a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt amiatt panaszkodott, hogy a klub saját nevelésű válogatott játékosai, Gyurcsó Ádám és Kleinheisler László nem tértek haza, s korosztályában világszinten is kiemelkedő tehetségnek nevezte Kern Martint. Jó kérdés, hogy akkor miért nem küldte pályára az első NB I-es meccsén a 16 éves középpályást. Sőt a svéd liga egyik legjobbjaként beharangozott, állítólag 600 ezer euróért szerződtetett Jonathan Levit is csak a hajrára küldte be csereként.

Pedig nem lehetett elégedett Hornyák a Puskás játékával, amely az első félidő fölényét nem tudta gólra váltani, a másodikban pedig már a Mezőkövesd is határozottabban támadott. A 80. percben a házi gólkirály Dragan Drazics meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak: Babunszki visszapasszolt labdáját lőtte középről a kapuba – 1-0.

Mint utóbb kiderült, Drazics ezzel el is döntötte a meccset, sőt a hosszabbításban Babunszki a kapufát találta el, így nagyobb is lehetett volna a különbség. A Puskás Akadémia nem viselte jól a vereséget, a 93. percben Alexander Baluta agya elborult: előbb nem hagyott elvégezni egy szabadrúgást, amiért sárga lapot kapott, majd utána rögtön felrúgta az egyik mezőkövesdit, amiért megkapta a második lapját, egyúttal a pirosat is. Teljesen értelmetlen és fölösleges kiállítás volt.

Sikerével a Mezőkövesd vehet egy nagy levegőt, három pontra elhúzott a később pályára lépő, kieső helyen álló Honvédtól és a 10. helyen ugyanannyi ponttal álló Újpesttől. A dobogóra hajtó Puskás pedig máris lépéshátrányba került a harmadik helyezett Kecskeméttel szemben.

NB I, 17. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0), Mezőkövesd, v.: Andó-Szabó, gólszerző: Drazic (80.), kiállítva: Baluta (93.) Kisvárda Master Good–Paksi FC 2-2 (0-1), Kisvárda, 1745 néző, v.: Bognár, gólszerzők: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga B. (25., 11-esből), Skribek (91.) Debreceni VSC–ZTE FC 3-0 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2811 néző, v.: Káprály, gólszerzők: Szécsi (3.), Dzsudzsák (35., 11-esből), Babunszki (53.); piros lap: Mocsi (ZTE, 33.) Ferencvárosi TC–Vasas FC 0-0, Groupama Aréna, 8579 néző, v.: Bogár vasárnap játsszák:

Újpest FC–Budapest Honvéd 15.30

Kecskeméti TE–Mol Fehérvár FC 17.30

