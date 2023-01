Öt kapott gól után teljesen kifakadt a címvédő AC Milan edzője

A Sassuolo 5-2-es győzelmet aratott az AC Milan otthonában a Serie A 20. fordulójában vasárnap. Ezzel folytatódott a tavaly 11 év után először olasz bajnok milánói sztárcsapat vesszőfutása, a Milan a legutóbbi öt tétmeccséből hármat elveszett, kettőn döntetlent játszott.

Az újabb vereség után jelenleg még a negyedik helyen áll a csapat, de a később pályára lépő Lazio és a Roma is megelőzheti, az éllovas Napolinak meg már így is 12 pont az előnye, ami akár 15-re is nőhet a forduló végére a Milannal szemben.

– Csalódott vagyok, de ezzel nem jutunk messzire – értékelt Stefano Pioli a meccs után. – Az utóbbi időben mutatott játékunk megmutatja, hogy szenvedünk, ami miatt muszáj rájönnöm, miben kell fejlődnünk vagy mit kell másképp csinálnunk. A mi Scudettónk idén a BL-helyezés, ez a cél.

A Milan már az ősszel sem tudta azt a formát hozni, amivel az előző idényben bajnok lett, de Pioli főként az utóbbi hetek miatt csalódott. Szerinte január 8-án, a Roma elleni hazai 2-2-vel kezdődtek az igazán nagy gondok.

– Nemcsak a nyolc hónappal ezelőtti önmagunk árnyékai vagyunk, a három héttel ezelőtti csapatra sem emlékeztetünk. Amióta 2-0-s előnyről nem tudtunk nyerni a Roma ellen, egyszerűen képtelenek vagyunk a saját játékunkat játszani – dohogott Pioli.

Természetesen megkapta a kérdést a Milan edzője, hogy nem arról van-e szó, hogy a csapat túlontúl elkényelmesedett a tavaly megszerzett bajnoki cím után. Pioli ezt határozottan tagadta:

– Túl könnyű azt mondani, hogy jóllaktunk tavaly, de nem így van. Továbbra is megfelelő a hozzáállásunk és az éhségünk, de most nem tudunk reagálni arra, ha meccs közben valami félresiklik. Mindig világosan beszéltem. Ami három héttel ezelőttig jól működött, az most nem megy. Változtatni kell.

Méghozzá minél hamarabb, mert a Milannak hamarosan (február közepén) a BL-nyolcaddöntőben is helyt kell állnia a Tottenham ellen, és az sem lesz könnyebb, mint a Sassuolo elleni bajnoki volt.

A Sassuolo hőse egyébként az olasz válogatott Domenico Berardi volt, aki az ötből négy gólban szerepet vállalt: a harmadikat maga lőtte, másik háromnál meg a gólpasszt adta.

Borítókép: Stefano Pioli szerint már csak a BL-helyek megcsípése lehet a Milan célja (Fotó: Europress/AFP/Piero Cruciatti)