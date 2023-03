A Red Bullnál nem bírnak magukkal, máris Alonso autóját gúnyolják

„Örülsz, ugye, hogy már nem az Alpine-nál vagy, hanem helyette a zöld autót vezeted?”

Lance Stroll így élcelődött a csapattárs Fernando Alonsóval, miközben a kétszeres világbajnok spanyol múlt vasárnap a bahreini futam történéseiről nyilatkozott. Alonso maga is bevallotta, lutri volt a tavalyi idény közepén az Alpine-nál való szerződéshosszabbítás helyett az Aston Martinhoz igazolni, de eddig úgy tűnik, a 41 éves versenyző a lehető legjobb döntést hozta meg a váltással. Miközben a középmezőny tavalyi legjobb csapatának, az Alpine-nak Pierre Gasly révén csak egy kilencedik hely jutott Bahreinben, addig a 2022-ben általában hátul kullogó, a konstruktőrök között hetedik helyen végzett Aston Martin a jelek szerint most a mezőny második leggyorsabb autójával rendelkezik, és Alonso a harmadik, Stroll a hatodik helyen futott be.

Horner: Hízelgő, hogy utánoznak

Az Aston hatalmas ugrása természetesen a riválisoknak is szemet szúrt. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) egyenesen azt mondta, hogy a futamon élvezte az Alonsóval való csatározást, bár tudta, hogy sok értelme nincs a küzdelemnek, mert a spanyol más ligában versenyez hozzá képest. A Red Bull tagjai pedig – rájuk jellemző módon – már az első versenyhétvége után megkezdték a pszichológiai hadviselést, és az istálló legfontosabb szereplői közül többen is üzengettek a zöldeknek. Sergio Pérez és Helmut Marko úgy ironizált, hogy örömteli volt három Red Bullt vezető pilótát látni a pódiumon a szezonnyitó után.