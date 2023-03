Újabb pofon Leclerc-nek: máris büntetés várhat rá a Ferrari miatt

Frédéric Vassaeur csapatfőnök a szezonnyitó előtt arról beszélt, hogy jó hangulat uralkodik a Ferrarinál, optimistán várják a bahreini futamot. Az időmérő még mondhatni jól is sikerült, hiszen csak a Red Bullok előzték meg az olasz csapat pilótáit, a futamon viszont jött a feketeleves, és felsejlett 2022 szelleme: Charles Leclerc műszaki hiba miatt esett ki, ezzel elbukva egy dobogós helyezést. A monacói pilóta keserűen nyilatkozott a balszerencséjéről, pozitívumokat nemigen talált a hétvégében:

– Az első etap jól sikerült, illetve az időmérős stratégiánk helyes volt. Ezenkívül nem sok pozitívumot tudnék kiemelni – vallotta be Leclerc.

– Az autónkkal egyértelműen dobogós helyezésekért harcolhattunk volna. Sőt, valójában már meg is szereztünk, hiszen nagy előnyünk volt az üldözőkkel szemben. Minden rendben, kár, hogy így végződött. Remélem, hogy rájövünk, hogy mi jelentette a problémát, és többet nem fordul elő ilyesmi.

Így esett ki Leclerc:

Ha igazak a Formu1a.uno értesülései, akkor Leclerc-nek nem lesz sok öröme „a diagnózisban”. Az olasz portálra hivatkozva ugyanis a motorsport.com arról számolt be, hogy a Ferrariban az energiatároló és a vezérlőegység hibásodhatott meg. Leclerc autójában már a bahreini futam előtt is kicserélték a vezérlőegységet, és ebből az alkatrészből mindössze kettőt lehet használni a szezon során, tehát ha egy harmadikra is szükség lesz, az már büntetést von maga után. Így a monacói versenyzőt már akár a következő, Szaúd-arábiai Nagydíjon is hátrasorolhatják.

A tavalyi ezüstérmest nemcsak a saját kiesése, hanem a Red Bull tempója is frusztrálja.

– Azt hiszem, hogy a tesztnapok után még reménykedtünk benne, hogy a jóslatok nem válnak be, de úgy tűnik, hogy tisztán láttuk az erőviszonyokat. A várakozásoknak megfelelően sajnos a versenytempó tekintetében nagy a lemaradásunk hozzájuk képest – mondta letörten Leclerc.