A rivális egy verseny után a Red Bullnak adná a bajnoki címet

Verstappen egyelőre a bahreini győzelemnek is örül

Természetesen azért nem eszik ennyire forrón a kását. Max Verstappen egyelőre annak is örül, hogy először sikerült győznie a Bahreini Nagydíjon. Korábban egy második hely jelentette a kétszeres világbajnoknak a maximumot 2021-ben. Igaz, akkor a versenybírák furcsa döntése is hozzájárult ahhoz, hogy nagy csatában elveszítse az első helyet Lewis Hamiltonnal (Mercedes) szemben. Most is adódtak kisebb problémái Verstappennek (visszaváltáskor olykor blokkolt a hátsó tengelye), de a Red Bull más beállítást javasolt a pilótának, ami megszüntette a problémát. Így a címvédőnek csak arra kellett koncentrálnia, hogy életben tartsa a gumijait.

– Nagyon jól sikerült az első etapom. Akkor elég előnyt összegyűjtöttem hozzá, hogy utána már csak az abroncsokkal kelljen foglalkoznom, hiszen sosem tudhatjuk, hogy mi vár ránk a futam hátralévő részében. A gumik óvásával igyekeztem minden eshetőségre felkészülni. Boldog vagyok, hogy végre nyertem itt – örömködött Verstappen, aki szerint autója a továbbiakban is versenyképes lehet. – Azt hiszem, hogy jó csomaggal rendelkezünk. Persze a teljesítmény függ az adott pályától is, de az autónkkal harcban lehetünk a győzelmekért. Köszönöm a csapatom tagjainak, hogy a téli szünet alatt ismét egy nagyon gyors autót építettek.