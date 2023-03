Íme mindaz, amit tudni érdemes a Formula–1 új idénye előtt

Szövevényes pilótakeringő

Pályából csak egy lesz teljesen ismeretlen, újoncból azonban három is lesz a mezőnyben: az ausztrál Oscar Piastri a McLarennél, a holland Nyck de Vries az Alpha Taurinál, míg az amerikai Logan Sargeant a Williamsnél valósíthatja meg a Formula–1-ről szőtt álmait. Szövevényes pilótakeringő után alakult ki a végső felállás. De Vries Pierre Gasly utódja lett, miután a francia versenyző az Alpha Taurit az Alpine-ra cserélte. Gasly Fernando Alonso ülését kapta meg, aki azzal sokkolta a nagyérdeműt, hogy elfoglalta a visszavonult Sebastian Vettel helyét az Aston Martinnál. Sargeant az autó nélkül maradt Nicholas Latifi helyére érkezett a Williamshez, Piastri pedig a tartalékpilótává lefokozott Daniel Ricciardót váltotta a McLarennél. A 2019-es idény befejezte óta csak epizódszerepekhez jutott Nico Hülkenberg idén a mezőny állandó tagja lesz – honfitársa, Mick Schumacher rovására. A Haasnál megelégelték a német versenyző folyamatos autótöréseit, és Kevin Magnussen mellé egy másik tapasztalt pilótát ültettek a 35 éves Hülkenberg személyében. Schumacher a Mercedes tesztpilótája lett, a németek egyébként nem változtattak a felálláson, ahogyan a Red Bull, a Ferrari és az Alfa Romeo sem. Az Aston Martinnak pedig nem kellett átmenetileg új versenyzőt keresnie Lance Stroll helyére. A tesztelési időszakot csuklósérülése miatt kihagyó kanadai műtéten esett át, de már készen áll a bevetésre.

– Frusztráló volt, hogy ki kellett hagynom a tesztet, de a sérülés miatt a csapattal úgy döntöttünk, hogy jobb lesz, ha a gyógyulásra fókuszálok – magyarázta Stroll. – Egy szerencsétlen balesetem volt. Elestem, mert a biciklim kereke megakadt egy gödörben. Szerencsére nem volt nagyon súlyos a sérülésem, és a műtétnek köszönhetően gyorsan felépültem.

Csapatok, pilóták Red Bull (Max Verstappen, Sergio Pérez)

Ferrari (Charles Leclerc, Carlos Sainz)

Mercedes (Lewis Hamilton, George Russell)

Alpine (Pierre Gasly, Esteban Ocon)

McLaren (Lando Norris, Oscar Piastri)

Alfa Romeo (Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü)

Aston Martin (Fernando Alonso, Lance Stroll)

Haas (Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg)

Alpha Tauri (Cunoda Juki, Nyck de Vries)

Willams (Alexander Albon, Logan Sargeant)

Több csapat „az edzőjét” is lecserélte. A Ferrari Mattia Binotto kirúgására készült, aki ezt megneszelve inkább felmondott. Az olasz szakembert Frédéric Vasseur váltotta a csapatfőnöki székben, utóbbit Alessandro Aluni Bravival pótolta az Alfa Romeo. Jost Capito helyett a Williamst ezentúl a Mercedes eddigi vezető stratégája, James Vovles irányítja. A távozott csapatfőnök Andrea Seidl pótlását a McLaren Andrea Stella előléptetésével oldotta meg.

Megszoríthatja-e bárki a Red Bullt a Formula–1-ben?

Az istállóknál maradva, a múlt heti kollektív teszt eredményei alapján a címvédő Red Bull gyorsabbnak tűnik az üldözőinél, ráadásul a megbízhatóság terén sem merültek fel problémák az energiaitalosok autóival, így az idény első versenyein a regnáló világbajnok Max Verstappen vezetésével az élre törhetnek. A George Russell (Mercedes) is így vélekedik:

– Kijelenthető, hogy a Red Bull más ligában játszik majd Bahreinben. Úgy vélem, hogy mi nagy csatát vívhatunk a második helyért a Ferrarival és az Aston Martinnal – vélekedett a brit versenyző.

Az ezüstérmes Ferrarinál bizakodók, a bahreini gyakorláson elért köridőket nem tarják mérvadónak. A 2022-ben harmadik Mercedest sokan leírják, és maga Lewis Hamilton sem bízik abban, hogy fel tudja venni a versenyt az élmenőkkel.

– Több tekintetben is javulásra van szükségünk. Az autó továbbra sem tökéletes, és egyelőre a tempó terén a Red Bull mögött kullogunk, talán még a Ferrarinál is lassabbak vagyunk – foglalta össze csapata helyzetét a hétszeres világbajnok.

A szakértők úgy vélik, az Aston Martin akár át is ugorhatja a Mercedest és a Ferrarit. Alonso húzása így minden bizonnyal bejött, a középmezőny 2022-ben legerősebb autóját, az Alpine-t arra cserélte, amely idén a középmezőny ura lehet.

– A téli szünetben csupa jót hallottam az Aston Martinról, meglátjuk, hogy ez a pályán is megmutatkozik-e – nyilatkozta a vetélytársról a ferraris Charles Leclerc. – A teszt első napjai során gyorsak voltak, de nem tudhatjuk, mennyi üzemanyag volt az autójukban, ahogyan azt sem, mennyire tekerték fel a motorjukat. Egyébként is keveset tudunk ilyenkor a többiekről, nehéz így bármit is mondani. Örülnék egy olyan világbajnokságnak, ahol tíz csapat küzdene a futamgyőzelmekért. Az F2-ben és az F3-ban korábban előfordult ilyesmi – idézte fel a monacói pilóta, aki le merné fogadni, hogy a Mercedes is harcban lesz idén a vb-címért.

A legnagyobb vesztesnek a McLaren tűnik, nem véletlen, hogy a tesztelés során Lando Norris a falat ütötte, mert az istálló az általános vélekedés szerint a tavalyi ötödikről a nyolcadik helyre csúszott vissza.