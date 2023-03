Dibusz Dénes hibája ismét sokba került a Fradinak

Dibusz az első gólban mindenképpen benne volt, a másodikért nem tehető felelőssé, igaz, nem is olvasta a jelenetet úgy, miként azt gyakran láthatjuk tőle. Dibusz Leverkusenben az elsó gól előtt sem volt a helyzet magaslatán. Nyilván hatalmas felelősség van a vállán, de most különösen bírnia kellene a nyomást, hiszen nem csupán az FTC-ben, hanem Gulácsi Péter sérülése miatt a hónap végén a válogatottban is helyt kell állnia.