Az ilyen disznóságok rántották sárba az atlétikát

A Diack klán tagjai és a cinkostársaik persze kígyót-békát kiáltottak a küldetését teljesítő Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségre, minden bűnüket letagadták és pereskedésbe is kezdtek. Az ügyre most a francia legfelsőbb bíróság tett pontot, mondhatni úgy, ahogy kellett. Veszítettek a vádaskodó elkövetők, ráadásul több mint 200 000 euró büntetést is kiszabtak rájuk.

A papa meghalt, a fia elmenekült, vagyonát zárolták

– Ezúttal nem egy dopping- vagy sportjogi kérdés került terítékre, még csak nem is olyan ügy, amiben a sport döntőbíróságnak (CAS) kellett állást foglalnia, hanem egy súlyosnak számító következményes büntetőügy, amely bíróságokat megjárva jutott el a párizsi székhelyű francia legfelső bíróságig – véleményezte a hírt az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője, hozzátéve, hogy ez esetben a WADA nem döntéshozóként, hanem ügyfélként vett részt a peres eljárásban.

– Lamine Diack kihallgatására nem kerülhetett sor, mert ő 2021 decembere óta nincs az élők sorában. A fia, Papa Massata Diack pedig azért nincs letartóztatásban, mert Szenegálba, a hazájába menekült, ahonnan nincs kiadatás. Az országot nem hagyhatja el, amúgy meg minden vagyonát zárolták. Egy nagyszabású nemzetközi jogi per zárult le végre Párizsban; e végkifejletnek azért is örül a WADA, mert ez egy nagyon hosszú és kemény menet volt. A véleményem az, hogy ha minden „bűnös” azonnal beismerné a vétkességét, akkor az ilyen ügyek gyorsan lezárulnának, de sajnos nem ez a jellemző a világban, így Magyarországon sem. Az első évek általában a heves tagadással és a doppingellenes rendszer szidalmazásával telnek el, de a végén mégiscsak az igazság győz. Örömmel olvasom, hogy Witold Banka, a WADA nemrégiben Magyarországon járt elnöke is úgy véli, hogy Párizsban a tiszta sport aratott győzelmet. A szervezet elnöke arra is emlékeztetett, hogy 2015-ben éppen azok az információk segítették a bűnelkövetők elszámoltatását, amelyeket a WADA osztott meg az illetékes hatóságokkal – hangsúlyozta a magyar szakember, aki szombaton a magyar úszósport élvonalbeli képviselőinek tartott előadást, és hívta fel ott is a résztvevők figyelmét az előírások pontos betartására, valamint arra, hogy az ellenőrzések és az elemzések hatékonysága évről évre magasabb színvonalú.