„Elásunk és levágjuk a kezed-lábad, ha nem pakolod ki a zsebed” – örkényi egypercesbe illő történet játszódott le az örkényi vasútállomáson + videó

A sértett rettegve engedelmeskedett, és átadta a telefonját, a bankkártyáját és a fejhallgatóját is a támadóknak. Azt hihette, ezzel véget ér a rémálom, ám Cs. Ferenc ekkor egy kést húzott elő a zsebéből, és azzal fenyegette meg, hogy leszúrja.

A fiatalember értetlenül kérdezte, hogy miért nem engedik el, ha már mindent odaadott, de a válasz egy ökölcsapás lett.

Ekkor R. Zsolt és L. István is nekirontottak, és hárman együtt folytatták az ütlegelést. A végén Cs. Ferenc váratlanul kezet fogott áldozatával, majd átölelte, és azt mondta: