„Elásunk és levágjuk a kezed-lábad, ha nem pakolod ki a zsebed” – örkényi egypercesbe illő történet játszódott le az örkényi vasútállomáson + videó

Verés után öleléssel végződött a történet.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 17. 17:37
Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
Négy férfi támadt egy fiatalemberre az örkényi vasútállomás közelében november 7-én kora este – adta hírül a rendőrségi portál. A bűnbanda fenyegetéssel, veréssel és késsel kényszerítették arra, hogy adja át értékeit.

A társaság vezére, a 35 éves Cs. Ferenc cigarettát kért a sértettől, majd röviddel később intett társainak – a 26 éves R. Zsoltnak, a 27 éves L. Istvánnak és a 19 éves T. Krisztofernek –, hogy csatlakozzanak hozzá. A négyes körbefogta a fiatalt, és felszólították, hogy „pakolja ki, amije van”, különben „elássák, levágják a kezét-lábát”.

A sértett rettegve engedelmeskedett, és átadta a telefonját, a bankkártyáját és a fejhallgatóját is a támadóknak. Azt hihette, ezzel véget ér a rémálom, ám Cs. Ferenc ekkor egy kést húzott elő a zsebéből, és azzal fenyegette meg, hogy leszúrja. 

A fiatalember értetlenül kérdezte, hogy miért nem engedik el, ha már mindent odaadott, de a válasz egy ökölcsapás lett.

 Ekkor R. Zsolt és L. István is nekirontottak, és hárman együtt folytatták az ütlegelést. A végén Cs. Ferenc váratlanul kezet fogott áldozatával, majd átölelte, és azt mondta: 

Fasza gyerek vagy, nem borultál meg, akárhogy ütöttünk, jó gyerek vagy!

 Ezután a társaság távozott. A megvert férfi először hazament, majd orvoshoz fordult. Miután ellátták a sérüléseit, feljelentést tett a rendőrségen.

A dabasi nyomozók adatgyűjtés, a sértett által megmutatott helyszínek, valamint térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése alapján még aznap azonosították és elfogták a négy támadót. Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett rablás és súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt folytatnak ellenük eljárást. Kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Google News
