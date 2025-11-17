Megcsúszott a meredek parton horgászat közben egy 66 éves férfi a lillafüredi Hámori-tónál szombaton, és azonnal elmerült a tóban – adta hírül a Boon.
Horgászni indult a borsodi férfi, egy végzetes pillanat mindent eldöntött
A kilenc méter mély Hámori-tó nagyon népszerű, de veszélyes is.
A férfi nem egyedül ment horgászni, vele volt egy ismerőse is, aki azonnal riasztotta a katasztrófavédelmet. A férfit egy csónakkal emelték ki a vízből, majd átadták a mentőszolgálatnak. A portál azt írja, a kilenc méter mély Hámori-tó nagyon népszerű, de veszélyes is, ugyanis az út melletti partszakasz ugyanis nagyon keskeny és csúszós.
Az idős horgász újraélesztését a partra emelést követően azonnal megkezdték a mentők. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is megszólalt a portálnak, hogy mit mit mondott, ide kattintva olvashatja el.
