Botrányos megbízások Újbudán: hallgat az önkormányzat

Csendbe burkolózott Újbuda önkormányzata, több próbálkozásunk után sem voltak hajlandók válaszolni a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodával kapcsolatos kérdéseinkre. Elsőként a XI. kerületi önkormányzat sajtóosztályát kerestük, majd pedig telefonon próbáltuk elérni László Imre polgármestert és a kabinetfőnökét, a sokak által csak „polgármester asszonyként” emlegetett Kis-Fleischmann Évát is.

Azonban sem a polgármester, sem pedig a kabinetfőnöke nem volt elérhető.

Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy miért bízták meg a szóban forgó Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodát közbeszerzések menedzselésével, annak ellenére, hogy a céggel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben több negatív információ is nyilvánosságra került, illetve tervezik-e felbontani a jelenleg is élő szerződéseiket velük.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnökkel közeli kapcsolatot ápoló iroda már Demszky Gábor főpolgármestersége idején is komoly fővárosi megbízásokat kapott.

Az ügyvédi irodát Újbuda önkormányzata annak ellenére foglalkoztatja, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéseiben szabálytalan közbeszerzések miatt is szerepelt.

Az OLAF-jelentés szerint a 4-es metró megvalósítása kapcsán az ügyvédi irodával 2007-ben kötött szerződés jogszabályellenes volt, mert nem folytattak le közbeszerzési eljárást, hanem csak úgy megbízták őket.

A Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodával kötött szerződés nem mellesleg annyira kellemetlenné vált a 2000-es években a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a DBR Projekt Metró igazgatóság, amely a 4-es metró fejlesztésével foglalkozott, azonnali hatállyal felmondta.

Forrás: Magyar Nemzet

A Demszky Gábor vezette fővárosi önkormányzat a Varga Dóra Ügyvédi Irodának harmincmillió forint maximális szerződési díjat úgy fizetett ki, hogy csak részben teljesítették a szerződésben foglaltakat, sőt úgy kaptak még plusz húszmillió forint bónuszt, hogy ilyet a szerződés nem tartalmazott. A szabálytalan megbízás és kifizetés eredményeként a főváros ezen ötvenmillió forintos kifizetés finanszírozására nem vehetett igénybe támogatást.