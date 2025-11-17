Kis-Fleischmann ÉvaMSZPÚjbudaVarga Dóra KatalinkabinetfőnökSZDSZ

Botrányos megbízások Újbudán: hallgat az önkormányzat

A Demszky Gábor vezette fővároshoz és az egykori befolyásos szocialista Tóth Csabához is kapcsolódik az az ügyvédi iroda, amellyel kapcsolatban ugyan még a 4-es metró építéséhez kapcsolódva szabálytalanságokat állapítottak meg, most mégis a László Imre vezette Újbudán kap zsíros megbízásokat.

Gábor Márton
2025. 11. 17. 17:11
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
Csendbe burkolózott Újbuda önkormányzata, több próbálkozásunk után sem voltak hajlandók válaszolni a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodával kapcsolatos kérdéseinkre. Elsőként a XI. kerületi önkormányzat sajtóosztályát kerestük, majd pedig telefonon próbáltuk elérni László Imre polgármestert és a kabinetfőnökét, a sokak által csak „polgármester asszonyként” emlegetett Kis-Fleischmann Évát is. 

Azonban sem a polgármester, sem pedig a kabinetfőnöke nem volt elérhető. 

Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy miért bízták meg a szóban forgó Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodát közbeszerzések menedzselésével, annak ellenére, hogy a céggel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben több negatív információ is nyilvánosságra került, illetve tervezik-e felbontani a jelenleg is élő szerződéseiket velük. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnökkel közeli kapcsolatot ápoló iroda már Demszky Gábor főpolgármestersége idején is komoly fővárosi megbízásokat kapott. 

Az ügyvédi irodát Újbuda önkormányzata annak ellenére foglalkoztatja, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéseiben szabálytalan közbeszerzések miatt is szerepelt. 

Az OLAF-jelentés szerint a 4-es metró megvalósítása kapcsán az ügyvédi irodával 2007-ben kötött szerződés jogszabályellenes volt, mert nem folytattak le közbeszerzési eljárást, hanem csak úgy megbízták őket.

A Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodával kötött szerződés nem mellesleg annyira kellemetlenné vált a 2000-es években a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a DBR Projekt Metró igazgatóság, amely a 4-es metró fejlesztésével foglalkozott, azonnali hatállyal felmondta.

Forrás: Magyar Nemzet

A Demszky Gábor vezette fővárosi önkormányzat a Varga Dóra Ügyvédi Irodának harmincmillió forint maximális szerződési díjat úgy fizetett ki, hogy csak részben teljesítették a szerződésben foglaltakat, sőt úgy kaptak még plusz húszmillió forint bónuszt, hogy ilyet a szerződés nem tartalmazott. A szabálytalan megbízás és kifizetés eredményeként a főváros ezen ötvenmillió forintos kifizetés finanszírozására nem vehetett igénybe támogatást.

Az ügyvédi iroda 2010 előtti tevékenysége is megerősíti a korábban a lapunkban megjelent információkat, miszerint egy 2010 előtt a fővárosban tevékenykedő, a volt SZDSZ-hez és az MSZP-hez erősen kötődő csoport vette át a hatalmat Újbudán. 

A Varga Dóra Krisztina Ügyvédi Iroda ugyanis Demszky Gábor főpolgármestersége alatt közvetlenül kapcsolatban lehetett mind Tiba Zsolt akkori főjegyzővel, aki jelenleg Újbuda jegyzőjeként tevékenykedik, illetve Kis-Fleischmann Évával, aki az akkori főjegyzői iroda vezetőjeként dolgozott, jelenleg pedig László Imre polgármester kabinetfőnöke. 

montázs Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)
Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

Az említett cég az egykori befolyásos zuglói szocialista képviselőhöz, Tóth Csabához is köthető. Egy 2010-es, a zuglói önkormányzat visszaéléseit tartalmazó cikkben ugyanis felbukkan a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda. A szóban forgó cikkben Varga Dóra Katalin közbeszerzési tanácsnokra, mint Tóth Csabához közel álló szereplőre hivatkoznak, aki 2008–2009-ben hét hónap jogi munkáért 26,1 millió forintot kaszált, ami több mint 3,5 milliós havi apanázst jelent.

A cég 2022-ben is felbukkant Zuglóban, amikor kiderült, a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda nemcsak az önkormányzati hivatalnak, de a Zuglói Zrt.-nek is adott közbeszerzési tanácsokat havi ötszázezer forintért.

Fontos még megjegyeznünk, hogy annak ellenére hogy Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája 2014 óta állandó megbízási szerződéssel rendelkezik, az elmúlt három évben összesen 615 beszerzési eljárásból mindösszesen tizenöt volt közbeszerzési eljárás

– áll a Zuglói Zrt. átvilágításában. Átlagosan tehát havi 0,4 közbeszerzésért kapott félmillió forintot Varga ügyvédi irodája. Tavaly ráadásul több mint 35 millió forintot fizetett ki külső ügyvédi irodáknak a cég, míg 2020-ban alig több mint húszmilliót, azt azonban nem tudni, mi okozta a költségek ilyen mértékű növekedését.

Az ügyvédi iroda 2020-ban Újpesten is felbukkant, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. a 2020-as év során közbeszerzési tanácsadásra 20 millió forintos szerződést kötött a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodával.

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)

