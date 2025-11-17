Árpád hídBKKfelújítás

Óriási dugókra kell számítani, pénteken kezdődik a Flórián téri felüljárók felújításának második üteme

Az Árpád híd áteresztőképessége Buda felé jelentősen csökken, aki teheti, ne kocsival induljon útnak.

2025. 11. 17. 17:08
A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme is forgalomkorlátozásokkal jár: november 21-étől, péntek estétől az északi híd teljes lezárása miatt az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidőre, jelentős torlódásokra kell számítaniuk. 

Budapest, 2025. november 15. Autók a Flórián téri felüljárók déli hídján 2025. november 15-én, miután a felüljáró a felújítás után megkapta az ideiglenes forgalomba helyezéshez szükséges hatósági engedélyt. Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása várhatóan november 21-én kezdődik. MTI/Kocsis Zoltán
November 21-én kezdődik az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége az Árpád híd felől Buda, illetve Észak-Buda felé lényegesen kisebb lesz, mint a felújítás első ütemében. Ezért a BKK kéri az arra közlekedőket és az agglomerációból érkezőket (vagy oda tartókat), hogy – lehetőségük szerint – a közösségi közlekedést, azon belül is elsősorban a nagy kapacitású kötöttpályás járatokat vegyék igénybe, ezzel csökkentve a Flórián tér és környékének forgalmi terhelését. Emellett azt tanácsolja a személy- és az egyéb gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől az Árpád hidat lehetőleg elkerülve, másik híd használatával közelítsék meg az úti céljukat.

Kötöttpályás járatok

  • A felújítás idején érdemes a Bécsi út felől, valamint Pestről Buda felé is az 1-es és az 1A villamost választani, amelyek sűrűbben közlekednek a legforgalmasabb időszakokban.
  • Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös HÉV igénybevétele javasolt: a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni.
  • Az agglomerációból érkezőknek az elővárosi vasútvonalak jelenthetnek még alternatívát.

Autóbuszjáratok

  • A Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok november 15-e óta a gyorsabb eljutás biztosítása érdekében ismét a déli hídon közlekednek, így nem érintik a bevásárlóközpont melletti Flórián tér megállót.
  • A 34-es, 106-os, 901-es és 918-as autóbuszok újra megállnak a hídfőben lévő Szentlélek tér megállóhelyen, fontos átszállási lehetőséget biztosítva a közösségi közlekedéssel utazóknak.
  • A 34-es és a 106-os autóbusz csúcsidőszakban sűrűbben jár.

Az északi híd felújításakor a BKK továbbra is több módon segíti a közösségi közlekedést, hogy minél többeknek nyújtson vonzó alternatívát az autóval szemben:

  • Az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig ideiglenesen új buszsáv létesül, hogy segítse a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a Margitszigetre közlekedő 26-os autóbusz, továbbá az elővárosi autóbuszok haladását.
  • A Szentendrei úton Észak-Buda felől érkező buszok haladását Kaszásdűlőtől, a Búza utcai HÉV-átjárótól a Bogdáni útig ideiglenesen kialakított buszsáv segíti, onnan a már meglévő buszsávban folytatják az útjukat.
  • Az Észak-Buda felől érkező BKK-járatok közlekedését szintén a Szentendrei úton buszsáv segíti a Czetz János köztől a Záhony utcáig.
  • A Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig meghosszabbított buszsávon közlekedik a 9-es autóbusz.

A BKK kéri az arra közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rendben fokozottan figyeljenek a csomópont környezetében besoroló autóbuszokra, és segítsék azok közlekedését.

A BKK az első napok tapasztalatai alapján dönt a szükséges menetidő-módosításokról, valamint az esetleges további forgalomtechnikai beavatkozásokról. A mérések értékelése után a BKK néhány napon belül véglegesíti a menetrendeket, hogy azok teljes mértékben az utasok igényeihez igazodjanak, és így az utazások kiszámíthatóbbá váljanak. Indulás előtt és útközben érdemes a BudapestGO utazástervezőjét használni, mert a BKK applikációja folyamatosan frissítve mutatja az utazási információkat.

Közúti közlekedés

A péntek este induló második ütemben az északi hídpályát teljesen lezárják a forgalom elől. A déli hídpálya november 15. óta nyitva van: a gépjárműforgalom a Szentendrei úti felhajtónál rövid szakaszon egy sávon, majd két sávon haladhat az Árpád fejedelem útja, illetve Pest felé. A Pacsirtamező utcánál az ideiglenes visszafordító továbbra is segíti az arra közlekedőket.

Az Árpád híd, illetve Pest irányából a Szentendrei útra:

  • Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfőt követően (a munkaterület mellett) rövid szakaszon két sávra szűkül, igen nagymértékben megnehezítve a haladást.
  • Pest felől a Szentendrei útra az északi híd lezárása miatt csak a felüljárók alatti csomópontban, két sávon jobbra kanyarodva lehet közlekedni, ezért ott és az Árpád hídon is jelentős torlódás várható.
  • A Vörösvári út felé szintén két sávon haladhatnak tovább egyenesen a gépjárművel közlekedők.
  • Elkerülve a várható nagy torlódásokat, érdemes Pest felől Buda és Észak-Buda, illetve Szentendre felé az Árpád hidat elkerülve közlekedni!
  • Az Árpád hídról érkezők a Pacsirtamező utca irányába három sávon kanyarodhatnak balra, és adott esetben a visszafordító igénybevételével is elérhetik a Szentendrei utat.
Budapest, 2025. március 1. Munkagépek a Flórián téri felüljárók felújítás miatt lezárt déli hídján 2025. március 1-jén. A közúti forgalom a felújítás alatt a felüljáró északi hídján haladhat, egy-egy sávon biztosítják a Pestre tartók és a Pestről érkezők áthaladását a felüljárón. MTI/Hegedüs Róbert
Munkagépek a Flórián téri felüljárók felújítás miatt lezárt déli hídján (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


A Szentendrei útról az Árpád híd, illetve Pest felé:

  • A megújult déli hídra Szentendre felől Pest irányába haladva egy sávon lehet felhajtani, ami a folytatásban egy sávval kiszélesedik, és nyitva van a lehajtó ág is az Árpád fejedelem útja felé.
  • A Szentendrei út felől Pestre közlekedők a Pacsirtamező utcában kialakított visszafordító segítségével két sávon is felhajthatnak az Árpád hídra. A BKK kéri az autóval közlekedőket, ha már a felüljáró felhajtójánál nehezebb haladást észlelnek, akkor a felüljáró helyett a Flórián téri csomópont után kialakított visszafordítón keresztül hajtsanak fel a hídra.
  • A megújult déli felüljáró mellett egy sávon lehet egyenesen, a Pacsirtamező utcai visszafordító felé hajtani, a szélső sávban változatlanul autóbuszsáv van kijelölve.

A Vörösvári út felől a Szentendrei útra:

A Vörösvári út felől érkezve – az Árpád hídról érkező és a Szentendrei út felé jobbra kanyarodó forgalom segítése érdekében – továbbra sem lehet balra kanyarodni, de jobbra hajtva, a Pacsirtamező utcai visszafordítón keresztül változatlanul elérhető a Szentendrei út.

Kerékpáros és gyalogosközlekedés

  • A felüljárók alatt a kerékpárút-átvezetés a Tavasz utca és a Vörösvári út között a felújítás idején is használható. Az átvezetésnél időszakosan előfordulhatnak forgalomtechnikai beavatkozások, de a kétirányú kerékpározási lehetőség folyamatosan biztosítva marad.
  • A felüljárók alatt a gyalogosaluljáró-rendszert a felújítási munkák második ütemében zavartalanul használhatják a gyalog közlekedők, csak a lezárt északi felüljáró alatti részen alakítanak ki kisebb szűkületet okozó, gyalogosokat védő tetőt.

Ezúttal is széles körű tájékoztatással készül a BKK

A déli hidat 2025. március 1-jén zárták le, és november 15-én nyitották meg a gépjárművel közlekedők előtt. A marási és bontási munkák során – amikor eltávolították a felüljáró pályaburkolatát – láthatóvá váltak a vasbeton pályalemez és a kéregbeton előre nem várt hibái, amelyek jelentős pluszmunkákat és a tervezettől nagymértékben eltérő műszaki beavatkozást tettek szükségessé. Ezek miatt változott a Flórián téri felüljárók felújításának az ütemezése. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a déli felüljárón – az útburkolat bontásával és a pályalemez alapos átvizsgálásával, várhatóan november 24-én, hétfőn indul a felújítás.

A BKK a felújítás második ütemében is tájékoztat a munkák előrehaladásáról és a hozzájuk kapcsolódó forgalmi változásokról a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein.

Borítókép: Kezdődik a Flórián téri felújítás második üteme (Forrás: BKK)


