Óriási dugókra kell számítani, pénteken kezdődik a Flórián téri felüljárók felújításának második üteme

A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme is forgalomkorlátozásokkal jár: november 21-étől, péntek estétől az északi híd teljes lezárása miatt az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidőre, jelentős torlódásokra kell számítaniuk.

November 21-én kezdődik az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége az Árpád híd felől Buda, illetve Észak-Buda felé lényegesen kisebb lesz, mint a felújítás első ütemében. Ezért a BKK kéri az arra közlekedőket és az agglomerációból érkezőket (vagy oda tartókat), hogy – lehetőségük szerint – a közösségi közlekedést, azon belül is elsősorban a nagy kapacitású kötöttpályás járatokat vegyék igénybe, ezzel csökkentve a Flórián tér és környékének forgalmi terhelését. Emellett azt tanácsolja a személy- és az egyéb gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől az Árpád hidat lehetőleg elkerülve, másik híd használatával közelítsék meg az úti céljukat.

Kötöttpályás járatok

A felújítás idején érdemes a Bécsi út felől, valamint Pestről Buda felé is az 1-es és az 1A villamost választani, amelyek sűrűbben közlekednek a legforgalmasabb időszakokban.

Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös HÉV igénybevétele javasolt: a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni.

Az agglomerációból érkezőknek az elővárosi vasútvonalak jelenthetnek még alternatívát.

Autóbuszjáratok

A Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok november 15-e óta a gyorsabb eljutás biztosítása érdekében ismét a déli hídon közlekednek, így nem érintik a bevásárlóközpont melletti Flórián tér megállót.

A 34-es, 106-os, 901-es és 918-as autóbuszok újra megállnak a hídfőben lévő Szentlélek tér megállóhelyen, fontos átszállási lehetőséget biztosítva a közösségi közlekedéssel utazóknak.

A 34-es és a 106-os autóbusz csúcsidőszakban sűrűbben jár.

Az északi híd felújításakor a BKK továbbra is több módon segíti a közösségi közlekedést, hogy minél többeknek nyújtson vonzó alternatívát az autóval szemben:

Az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig ideiglenesen új buszsáv létesül, hogy segítse a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a Margitszigetre közlekedő 26-os autóbusz, továbbá az elővárosi autóbuszok haladását.

A Szentendrei úton Észak-Buda felől érkező buszok haladását Kaszásdűlőtől, a Búza utcai HÉV-átjárótól a Bogdáni útig ideiglenesen kialakított buszsáv segíti, onnan a már meglévő buszsávban folytatják az útjukat.

Az Észak-Buda felől érkező BKK-járatok közlekedését szintén a Szentendrei úton buszsáv segíti a Czetz János köztől a Záhony utcáig.

A Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig meghosszabbított buszsávon közlekedik a 9-es autóbusz.

A BKK kéri az arra közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rendben fokozottan figyeljenek a csomópont környezetében besoroló autóbuszokra, és segítsék azok közlekedését.

A BKK az első napok tapasztalatai alapján dönt a szükséges menetidő-módosításokról, valamint az esetleges további forgalomtechnikai beavatkozásokról. A mérések értékelése után a BKK néhány napon belül véglegesíti a menetrendeket, hogy azok teljes mértékben az utasok igényeihez igazodjanak, és így az utazások kiszámíthatóbbá váljanak. Indulás előtt és útközben érdemes a BudapestGO utazástervezőjét használni, mert a BKK applikációja folyamatosan frissítve mutatja az utazási információkat.