Max Verstappen ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta + videó

A bahreini szezonnyitón pénteken Fernando Alonso elvitte a show-t. Az első napi szabadedzéseken a már 41 éves, kétszeres világbajnok spanyol pilóta volt a leggyorsabb az Aston Martinnal, ami azzal együtt meglepetésnek számított, hogy a csapat a múlt heti, már Bahreinben rendezett teszteken is jól teljesített. S Alonso – aki tavaly még az Alpine pilótája volt – ma a harmadik szabadedzésen sem adta alább, újra ő jegyezte a legjobb köridőt. Mögötte a vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) és George Russel (Mercedes) következett, vagyis a nagy csapatok soroltak be Alonso mögé. A hetedik helyen Lance Stroll végzett a másik Aston Martinnal, a nyolcadik pedig Carlos Sainz (Ferrari) lett. Fernando Alonso egyébként napra pontosan 22 évvel ezelőtt indult először Formula–1-es futamon, a 2001-es Ausztrál Nagydíjon a Minardival a 12. helyet szerezte meg.

Stroll februári végi kerékpárbalesete miatt – edzés közben belehajtott egy gödörbe – törött, csavarokkal rögzített csuklóval szállt versenybe, a lába is megsérült, de megkapta az orvosi engedélyt, hogy elindulhasson a Bahreini Nagydíjon. Az Aston Martin tehát többszörösen is a középpontba került, s a média gyorsan kiderítette, hogy Alonso legutóbb a 2012-es Német Nagydíjon szerzett pole pozíciót, még a Ferrari pilótájaként. Most visszafogottan nyilatkozott az esélyeiről, és az Aston Martin is azt közölte, hogy már azt is remek eredménynek tartanák, ha a Bahreini Nagydíj rajtrácsán a második sorba sikerülne befurakodniuk.

Az időmérőn a Q1-ben mindhárom újonc kiesett, vagyis Logan Sargeant (Williams), Oscar Piastri (McLaren) és Nyck de Vries (Alpha Tauri) is, de Sargeant hihetetlenül peches volt. A 22 éves amerikai pilóta ezredmásodpercre azonos köridőt autózott a 15. Lando Norrisszal, de a McLaren brit pilótája hamarabb érte el ezt az időeredményt, így ő jutott tovább.

Verstappen: 21-es, nyerő szám

A Q2-ből a Q3-ba mindkét Red Bull, Ferrari, Mercedes és Aston Martin bejutott, valamint Niko Hülkenberg (Haas) és Esteban Ocon (Alpine) is. S a kis különbségek miatt megtippelhetetlen volt, hogy mi lesz az időmérő végeredménye. A kvalifikáció harmadik szakasza úgy kezdődött, hogy az élen Verstappen, Leclerc, Pérez, Sainz volt a sorrend, majd jött Alonso, de csak a negyedik helyre tudott besorolni. S második gyors kört már nem teljesített. A végén Pérez Leclerc elé került, Sainz pedig visszavette a negyedik helyét. Verstappen maradt az első helyen, s pályafutása 21. pole pozícióját megszerezve indulhat holnap az első rajtkockából. Mondhatjuk, hogy a vb-címvédő úgy kezdte a szezont, ahogy tavaly abbahagyta. Novemberben a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon is Verstappen nyerte meg az időmérőt – majd aztán a futamot is.

A 2023-as szezont nyitó Bahreini Nagydíjon az első sor a Red Bullé, a második a Ferrarié, Alonsónak be kell érnie az ötödik rajthellyel. Azért a két Mercedes így is mögötte lesz.

Az 57 körös Bahreini Nagydíj vasárnap 16 órakor kezdődik.

A rajtrács:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)

3. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

5. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

6. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

7. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

8. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

9. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

10. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Nyck De Vries (holland, Alpha Tauri)

Borítókép: Max Verstappen Formula–1-es pályafutása 21. pole pozícióját szerezte meg ma Bahreinben (Forrás: Twitter/Formula 1)