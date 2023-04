Szemerei Levente úgy érzi, két perccel is jobb időt futhatott volna, ha nem melegszik hirtelen nyáriasra az idő a verseny második órájában. Pedig mindent megtett a jó eredmény érdekében, kétszer is részt vett kenyai edzőtáborozáson.

Szemerei Levente a bécsi befutó után magyar bajnoki aranyéremmel a nyakában

– A meleg sok futóval kibabrált, a nagyobb bajt viszont inkább az okozta, hogy a szervezők nem álltak a helyzet magaslatán, aki nem az élmezőnyben futott, az szomjan maradt, nem jutott hozzá annyi frissítő italhoz, amennyire szüksége lett volna.

Önkritikus vagyok, amikor elismerem, hogy 2:14 órás idővel sem mentem volna sokkal többre, mert a budapesti világbajnokság nevezési szintidője ennél sokkal szigorúbb, a 2:09:40 órától Bécsben egyéni csúcsom megjavításával is jóval elmaradtam

– nyilatkozta az Szpress Hírszolgálalatnak a pályán, szabadtéren és „fedettben”, valamint mezei terepen összesen hat bajnoki elsőséggel büszkélkedő 23 éves atléta.

Zöld kártyában bízik

Mivel Levente sem a legjobb időeredményével, sem a világrangsorban jelenleg elfoglalt helyével egyelőre nem tekintheti magát a budapesti vilgábajnokság szereplőjének,

csak abban bízhat, hogy a hazai szövetség javaslatára zöld kártyát kap a nemzetközi szövetségtől.

Amit az előlegezett bizalom jelének tekinthet, illetve annak, hogy a közelgő világbajnokság házigazdája a magyar főváros. A nevezési szintek teljesítésének határidője május 31-én jár le, ezt követően várhatóan két héttel később kerülhet napirendre a zöldkártyások meghívásának kérdése.

– Amióta tudom, hogy Budapest a rendező város, egyre csak az jár a fejemben, hogy ezt a lehetőséget vétek lenne kihagyni – folytatta Szemerei, aki atlétatársaival együtt egy csütörtöki létesítménybejárás résztvevőjeként léphette át először a Nemzeti Atlétikai Központ kapuját, amelynek szemet gyönyörködtető látványára utólag csak annyit tudott, mondani, hogy ez bámulatos.

Gáton, mezőn, sokszor magányosan

Szedres, ahol Szemerei él, egy Szekszárdtól 15 kilométerre eső, alig kétezer lélekszámú tolnai kisközség. Levente nem tartozik a település ismert lakosai közé, pedig sportolóként már igen sokat tett le az asztalra. Szedrest sokkal inkább kötik össze Bezerédj István reformkori politikussal, Tolna vármegye első népképviselőjével, aki saját birtokán a történelemnek elébe menve az 1848-as forradalom, az áprilisi törvények beiktatása előtt évekkel megvalósította a jobbágyfelszabadítást. Az 1856-ban, 59 esztendősen elhunyt politikusra a róla elnevezett kastély emlékeztet, amelynek falai között ma egy speciális gyerekotthon működik.

– Szeretem Szedrest, innen indulva járom be a világot, jutok el az edzőtáborokba és a nagy versenyekre – mesélt a mindennapjairól Szemerei Levente. – Nem mindennapi esemény egy válogatott sportoló életében, amikor falusiként jut el Kenyába, ahol idén először januárban, aztán márciusban is edzőtáboroztam. Hozzáteszem magamnak, mert többnyire magamra utalva egyedül készülök, még az edzésterveim nagyobb részét is én írom meg, ugyanis az edzőmnek, Szőke Gergőnek, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatójának más fontos dolga is akad. Megtanultam egyedül elvégezni a feladataimat, ettől lélekben csak edződni lehet.

Gyorsan ráakadtam Szedresen és a környéken a legjobb futóhelyekre, jó lenne egy kisebb műanyagborítású futókör, de beérem az aszfalttal, a földutakkal, és gyakran teljesítem a napi távomat a Sió-csatorna közeli töltésén.

Többnyire remete atlétaként készülők, jobb esetben a hozzám csatlakozó 15-16 éves fiatal futókkal, ritkábban a bajai triatlonsportoló Faldum Gáborral edzek együtt

Afrikai erőfőlény

Szemerei Levente hosszú sérülés után kapott két afrikai lehetőséget is arra, hogy szinte a nulláról indulva felhozza magát Kenyában, de nem a kenyai csodafutók társaságában, akiket hazájukban lehetetlen küldetés megközelíteni. Tisztában van azzal, hogy a budapesti világbajnokság nevezési szintje falként magasodik előtte, de arról is értesült, hogy azt április végéig 71-en nehezebben vagy könnyebben már teljesítették, így a kiadó helyek száma csak 29. Ebből szeretne egyet elcsípni, de azt sem titkolja, hogy 23 esztendős „csikó” hosszútávfutóként várhatóan csak 2026-ban érhet fel teljesítőképességének csúcsára, amikor Európa-bajnokság kínál bizonyítási lehetőséget számára.

Ami pedig a jelenlegi erőviszonyokat illeti, az idei top 15-ös rangsorban 14-en egytől egyig afrikaiak, de valójában az elképesztő 2:03:47 órával idei listavezető Abdi Bashir is az, aki Szomáliából elmenekülve telepedett le Európában és lett belga állampolgár.

Borítókép: Szemerei Levente