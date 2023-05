A Ferencváros újra egy korábbi ellenfelétől csábítana el futballistát

Alig múlik el nap, hogy ne jelenjen meg hír a Ferencváros valamelyik kiszemeltjéről. Mivel a klub nem kommentál átigazolási híreket, nehéz megítélni, hogy mi a pletyka, és mi az, aminek komoly alapja van, az viszont biztos, hogy a magyar bajnok nagyon szeretne bekerülni a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és dolgozik a csapat megerősítésén.

Fotó: Andrej Isakovic

Szerb sajtóértesülések szerint a Fradi szeretné megkaparintani a szerb bajnok Crvena zvezda rutinos csatárát, Alekszandar Pesicset, aki ebben a szezonban a kupát is megnyerte a csapatával. Pesics ebben az idényben három Bajnokok Ligája-selejtezőn két gólt és egy gólpasszt, hat Európa-liga-találkozón egy-egy gólt és gólpasszt jegyzett

(az FTC elleni csoportmeccsen a belgrádiak 4-1-es győzelme alkalmával a második gólt készítette elő), míg a szerb élvonalban 24 mérkőzésen 10-szer volt eredményes öt előkészítés mellett, múlt héten pedig az ő duplájával fordított a Zvezda a Csukaricski elleni Szerb Kupa-döntőn, melyet meg is nyert a csapat.

A 31 éves csatárt nem túlzás világjárónak minősíteni, hiszen pályafutása során Szerbián kívül játszott Görögországban, Moldovában, Franciaországban, Olaszországban, Szaúd-Arábiában, Dél-Koreában, Izraelben és Törökországban is, és 2016-ban egy alkalommal pályára léphetett a szerb válogatottban is. A szerb sajtó értesülése szerint a labdarúgó kevesebb pénzért is játszana a magyar bajnoknál, mint amennyit most a belgrádiaknál keres.