Korszerű sportközponttal bővül a Testnevelési Egyetem + videó

Először a 2023-as, budapesti atlétikai világbajnokság versenyzői edzhetnek itt, majd szeptembertől a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói is igénybe vehetik a Csörsz utcai, Koltai Jenő sportközpontot, amelynek felépítésére az egyetem már meglévő alapításkori állapota, valamint az Alkotás úti csarnok 2015-ben történt leégése miatt volt szükség.

Sterbenz Tamás rektor a Hír TV-nek elárulta, a korszerű létesítmény közösségi térként szolgál majd a TFSE színeiben versenyző sportolóknak, a szárazföldi és labdajátékok oktatása is itt zajlik majd, az egyetemi csapatok pedig az új csarnokban játszhatják a mérkőzéseiket, illetve a testnevelő tanárok képzésének is fontos helyszíne lesz. A multifunkcionális sportcsarnok mellett kültéri atlétika pálya, futballpálya, két teniszpálya és kondicionáló terem is helyet kap a sportkomplexumban.

A Hír TV összefoglalója:

Borítókép: A Testnevelési Egyetem (TE) központi épülete (Fotó: MTI /Mohai Balázs)