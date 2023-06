Mátyus János jó, sőt kitűnő munkát végzett a Budafok vezetőedzőjeként. Augusztusban vette át a csapat irányítását, az elődjét, Csizmadia Csabát az együttes rossz rajtja miatt menesztették. Mátyus irányításával a Budafok egyre javuló formát mutatott, s végül a tizedik helyre futott be az NB II-ben. Ennél persze emlékezetesebb, hogy a Magyar Kupában egészen a döntőig menetelt, s ott csak a hosszabbításban maradt alul a ZTE-vel szemben.

Mátyus János a kupaezüsttel a nyakában. Fotó: Origó/Csudai Sándor

A Budafok, noha az elmúlt években az NB I-ben is szerepelt, jelenlegi helyzetében – pláne amióta fő mecénását, Bélteky Róbertet gyanús ügyletekkel hozták hírbe Ausztráliában, s feltételezhetően emiatt az üzletember a tulajdonrészétől is megvált a klubban – örül annak, ha stabilizálni tudja a helyét a másodosztályban, a feljutásról legfeljebb álmodik. Mátyus János joggal gondolhatta, eljött az idő, hogy edzőként feljebb lépjen.

Nyilván ő is az NB I-ben szeretne dolgozni, ám jelen állás szerint erre nincs lehetősége. Amennyiben helyes a Nemzeti Sport értesülése, és Kuttor Attila – akit korábban hírbe hoztak az ETO-val – marad Mezőkövesden, akkor az utolsó üres edzői állás is elkelt az első osztályban. Egyedül Kisvárdán lehetett még kérdéses, marad-e Milos Kruscsics, ám Révész Attila, a klub sportigazgatója néhány napja lezárta a találgatást, hitet tett a szerb szakember mellett. A két feljutó csapat, a DVTK és az MTK is bízik az eddigi trénerében, Kuznyecov Szergej és Horváth Dávid is folytatja a munkáját.

Mátyus János az NB I-be tör

Mátyus János edzői karrierjében így egy olyan NB II-es csapat lehet előrelépés, amelyik reálisan célozza meg a feljutást az első osztályba. Ebbe a kategóriába három klub tartozik: a két kieső patinás fővárosi együttes, a Honvéd és a Vasas, valamint a Győri ETO, helyesebben az ETO FC Győr.