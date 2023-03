Kiszállt a csalással vádolt magyar üzletember a patinás klubból

Az alapítványt egyébként január végén jegyezték be (tavaly decemberben hozták létre), egy hónapja pedig már át is írták rá a klub 90 százalékos tulajdonrészét. A Budafoki MTE a Car Park tulajdonában megnyerte az NB III-as bajnokságot, majd feljutott az NB I-be is, ahol egy évet töltött el, közben bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe, amit éppen megismételt a múlt héten, és a Vasassal játszik majd a döntőért.

Borítókép: A budafokiak szép eredményeket értek el a Care Park támogatásával (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)