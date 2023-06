Novak Djokovics és Carlos Alcaraz: generációk csatája

Ha Alcaraz most is sikerrel járna, majd megnyerné a döntőt is, az egy egészen döbbenetes adat szempontjából jelezné a generációváltást.

Novak Djokovics harminchat évesen a legfiatalabb többszörös Grand Slam-győztes férfiteniszező.

A Nagy Hármas – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics – érájában akadt ugyan még két háromszoros győztes, de Stan Wawrinka és – bár csak egy héttel, de – Andy Murray is idősebb a szerbnél. Az 1990-es években születettek közül csak Dominic Thiem és Danyiil Medvegyev jutott el Grand Slam-trófeáig, de a duplázás nekik sem jött össze, bár az orosz játékosnak erre minden esélye meglehet a közeljövőben.

Novak Djokovics minden idők legjobbja?

Míg a spanyol játékos második Grand Slam-trófeájára hajt a tavalyi US Open-cím után, a szerb teniszező büszkén hirdeti a melegítőfelsőjén, hogy már huszonkét elsősége van a négy nagy versenyről.

Ez egyelőre megosztott rekord, de Djokovics pályafutása során először Rafael Nadal elé kerülhet a sorban. S ha egyszer megelőzi, a 2024-es búcsúra készülő spanyol legenda már aligha zárkózik vissza mellé.