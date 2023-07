Szlovák partnerek kérésére terjeszkedik Kassa felé a DVTK

– Diósgyőrben mindig van egy átlagon felüli nyomás mind a szurkolóktól, mind a tulajdonostól. Ez egy speciális közeg, de nyilván ennek köszönhető az, hogy ennyien figyelik a mérkőzéseinket, akár a stadionban, akár a tévék előtt – mondta az Origónak adott interjúban Sántha Gergely, a DVTK ügyvezető igazgatója. Sántha Gergely örül annak, hogy kétszer is hazai pályán mérkőzhetnek meg a Ferencvárossal, s biztos benne, hogy az NB I-es szerepléssel növekedni fog az átlagnézőszám. Tisztában van vele, hogy a csapat szereplése alapvetően befolyásolja a szurkolók érdeklődését, de azon dolgoznak, hogy a drukkereket más formában is a klubhoz kössék.

Stabilan az NB I-ben

– Különféle programokat szervezünk a meccsek mellé, van egy Szurkolói Koordinációs Irodánk, velük folyamatos a kapcsolattartás és a közös munkának is köszönhető, hogy átlagon felül nézőszámokat tudtunk elérni már az NB II-ben is – tett hozzá.

Sántha Gergely is tisztában van azzal, hogy – miként fogalmazott – a tizenkét csapatos bajnokságban a mezőny egy része folyamatosan az életéért küzd. Ennek dacára bizakodó, s hitet tesz amellett, hogy a Diósgyőrnek az első osztályban van a helye.

– A DVTK-nak ez az idény mindenképpen arról szól, hogy biztosítsuk be a stabil helyünket az NB I-ben. Félelmetesen motivált és nyerni akaró szakmai stábunk van, akár a sportigazgatóra, Bajusz Endrére gondolok, akár a vezetőedzőnkre, Szergej Kuznyecovra – mondta Sántha Gergely.

A szurkolók támogatása erőt ad a DVTK-nak (Fotó: Origó/Polyák Attila)

Kettős siker, a Kassa is feljutott a szlovák élvonalba

Kevésbé ismert, hogy a DVTK partnercsapata, az FC Kosice is feljutott az első osztályba. Sántha Gergely beszélt a kassai együttműködésről is.

– A sport tekintetében megpróbáltuk az észak-magyarországi régiót lefedni azokkal a sportágakkal, amelyeknek itt hagyományuk van. Nagyjából 1,3-1,4 millió embert érünk el. Labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, most már női röplabda és kézilabda is van a DVTK-ban, ezen felül számos olimpiai sportágunk, ahol egyéni versenyzők szerepelnek. Szerettünk volna egy olyan felvidéki bázist, ahol szintén tudunk építeni erre a már említett hagyományra, valamint szeretnénk kihasználni a sportnak a diplomáciai erejét arra, hogy a két régiót közelítsük egymáshoz. Kassán hatalmas hagyományai vannak a labdarúgásnak. Egykoron a Bajnokok Ligája csoportkörben is játszottak.

Sántha Gergely kiemelte, semmiféle idegenkedés nem övezi a DVTK kassai szerepvállalását.

A szlovák partnerek találtak meg minket azzal a kéréssel, hogy szerepet tudnánk-e vállalni a kassai labdarúgás újraépítésében. Mi megragadtuk ezt az alkalmat.

Első körben az akadémiát, a kassai utánpótlást tettük rendbe, ott már az összes utánpótláscsapat az első osztályban játszik, most pedig a felnőttcsapat is feljutott. Az akadémia megkapta a hivatalos minősítést a szlovák szövetségtől. Ez az egész hatalmas lehetőség a magyar futballnak is, mert a felvidéki tehetséges fiatalok be tudnak csatlakozni a magyar labdarúgásba. Több mint háromszáz gyerekünk van most már Kassán, akik rendezett körülmények között sportolnak. A jövő év végére készül el egy európai színvonalú labdarúgó akadémia a szlovákiai városban. Kassa mindig is egy multikulturális város volt. Tehát ott az identitásnak szerves része, hogy magyarok is laknak, meg szlovákok, meg rengeteg más nemzetiségű ember. Nyilván tekintettel vagyunk a kassai partnerek érdekeire is. Alapvetően teljesen más forrásokból dolgozik a szlovák csapat és teljesen másból a DVTK. Ez a kettő nem gyengíti egymást.

A jó együttműködést szentesíti, hogy a DVTK és az FC Kosice szombaton edzőmérkőzést játszik egymással, amit az Origó élőben közvetít a helyszínről videós formátumban.

Női kosárlabdában esély a nemzetközi eredményekre

A labdarúgás mögött a női kosárlabdának van a legnagyobb hagyománya Miskolcon. Ez a sportág azért is fontos a DVTK-nak, mert nemzetközi szinten is komoly eredményeket tud elérni, hogyha megfelelő a szakmai munka, illetve megfelelő a támogatás a csapat mögött. Sántha Gergely nem is tagadja, e téren az önkörmányzat támogatására is számít, abban bízva, hogy a sikeres európai szereplés majd megnyitja azokat a csapokat, amelyek eddig egyáltalán nem nyíltak meg.

Borítókép: Sántha Gergely, a DVTK ügyvezető igazgatója (Forrás: DVTK)