Varga Dénes a csodáról: Olyan dolgok történtek, amelyek lenyűgöztek

Mindössze kétszer vezetett a magyar válogatott a spanyolok ellen megnyert vb-elődöntőben, egyszer még a második negyedben 4-3-nál, majd a legvégén 12-11-nél. Mindkét vezető gólunkban Varga Dénes volt az egyik főszereplő, az elsőt ő dobta zseniális csavarral, a másodiknál pedig ő adta a remekbe szabott gólpasszt a meccset végül eldöntő Manhercz Krisztiánnak.

Varga Dénes kezében jó helyen volt a labda. Fotó: Kovacs Aniko

– Van az a helyzet, hogy a nehezebb megoldás a kézenfekvőbb, és ez pontosan ilyen volt – elemezte a látványos gólját Varga a vegyes zónában. – Tudtam, hogy a másik irányból összezár két blokk előttem, ami a kapust is takarja, ott van egy kis rés. Ez volt a nehezebben kivitelezhető dobás, mégis az egyszerű megoldás ebben az esetben.

Manhercz utolsó pillanatos gólja előtt pedig Varga adta a fontos passzt, ami után kialakult a lövőhelyzet és a győzelem:

– Nagyon figyeltem a centert, hátha kapunk ítéletet, aztán Manó (Manhercz Krisztián) rám kiáltott, mert az ő védője besegített középen, úgyhogy adtam neki labdát, pont olyan ívvel, hogy azért ne fussunk ki az időből, nagyon figyeltem erre, ő pedig gyönyörűen kihasználta a lehetőséget. Még ha nem is színtiszta gól volt, hanem a kapus segítsége is kellett hozzá, de egy ilyen góllal is elég nyerni.

Azt kérdeztük Varga Dénestől, hogy volt-e olyan pillanat a meccsen, amikor azt érezte, innen már nincs visszaút, hiszen a spanyolok a hajrához közeledve hárommal is vezettek, és gyakorlatilag végig előnyben voltak.

– Fel nem adtuk soha, de nem éreztem, hogy fogunk gólt lőni. Aztán olyan dolgok történtek, amelyek lenyűgöztek – válaszolta Varga Dénes. – Ha csak a Német Toni passzából lőtt Jansik Szilárd gólra gondolunk, vagy arra az átlövésre, amit Zalánki és Vámos is a legfontosabb pillanatban csinált meg három blokkal meg egy kapussal. Nagyon kellett, hogy hozzák ezeket a bravúrokat. Örülök neki, hogy tudtunk reagálni újra meg újra.

A szombati döntőben Görögország lesz az ellenfél, amely az elődöntőben sima, hatgólos győzelmet aratott a szerbek ellen. – Érdekesen alakult a másik ág, a görögök is megszenvedtek korábban egyik-másik csapattal, mondjuk az elődöntőben éppen nem, és ez mutatja is az erejüket. Egyben vannak, még ha az egyik legjobb játékosuk hiányzik is.

Vizes vb, Fukuoka, férfi vízilabdatorna, döntő:

Szombat, 11.00: Magyarország–Görögország

Borítókép: Varga Dénes főszereplő volt a spanyolok legyőzésében (Fotó: Kovács Anikó / World Aquatics)