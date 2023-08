Ifjabb Dárdai Pál indította be a gólgyártást, megvan a Hertha első sikere

A Hertha ezután sem állt le, a korábbi magyar szövetségi kapitány az 57. percben pedig kiváló érzékkel küldte pályára Filip Uremovicot, aki két perccel később tovább növelte a különbséget, amivel ki is alakította az 5-0-s végeredményt. A fővárosiaknál a biztos előny tudatában Dárdai Pál – aki a szünetben lecserélte Márton fiát – a 65. percben lehetőséget adott legfiatalabb fiának, Bencének is, aki a duplázó Marco Richter helyére állt be.

Borítókép: Dárdai Palkó adta meg az alaphangot (AFP/Jacob Schroter)