Nem tudom, mikor szerettünk egymásba – a magyar sikeredző és tanítványa különleges pár

Gyurátz Réka, a néhai „dobópápa”, Németh Pál menye egyike azoknak az atlétáknak, akik a magyar színeket képviselhetik a budapesti világbajnokságon. A nyolcszoros magyar bajnok kalapácsvetőnőt azonban ennél is erősebb szálak fűzik a szombathelyi Németh-családhoz: edzője, egyben a férje a magyar atlétika nagy tudású sikerkovácsának kisebbik fia. Mindkettőjük számára nagy kihívást jelent az év legnagyobb erőpróbája, különösképpen Németh Zsoltnak, akinek felesége mellett még három tanítványa méreti meg magát: a férfiaknál az éremcsatába is beszállni készülő Halász Bence, valamint Varga Donát és Rába Dániel.

Németh Zsolt és Gyurátz Réka a kalapáccsal

A héten eldőlt, hogy a 34 esztendős Gwendolyn Berry nem léphet dobókörbe a budapesti világbajnokságon, de a második doppingvétsége miatt tizenhat hónapra eltiltott kalapácsvetőnő nélkül is négyen képviselhetik az amerikai színeket a magyar fővárosban. Azért van így, mert a címvédő Brooke Andersen eleve jogosult az indulásra, helyet hagyva három, szintet teljesítő honfitársának. Megtörténhet, hogy éppen ennek a tengerentúlról érkező elit négyesnek a tagjai közül kerülnek majd ki a budapesti dobogósok, de számolni kell a sérülése után nehézkesen visszatérő háromszoros olimpiai és négyszeres világbajnoki aranyérmes, egyben 82,98 méterrel világcsúcstartó lengyel Anita Wlodarczykkal is, aki rangidősen, 37 évesen húzná be a sporttörténelmi különlegességnek számító ötödik vb-aranyét. S szólni kell a kanadai Camryn Rogersről is, az idei világranglistán ő a második. Az élen Andersen áll 80,17-tel, Rogers 78,62-ig jutott.

Nem ezt a csúcskategóriát képviseli, de a tavalyi Európa-bajnoki hetedik helyével így is az élmezőnybe tartozik a 27 esztendős Gyurátz Réka. A magyar bajnokság egyeduralkodója, akinek második éve már nem csupán az edzője, hanem a férje is az 51 éves Németh Zsolt. Egy sikeres mesteredző, aki azt az utat követi, amit a 2009-ben elhunyt édesapja jelölt ki az utódok számára. Réka és Zsolt a magyar válogatott páratlan párosát alkotva együtt készül az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokságra, amely várhatóan egyikük számára sem lesz feszültségmentes erőpróba.

–Tizenhárom éves kislány voltam, amikor Pali bácsi eltávozását követően a Németh-fivérek versenyzői közé kerültem. Ahogy Maca (ez Németh Zsolt beceneve – a szerk.) az édesapjára, én rá is tisztelettel néztem fel, úgy is mint az 1999-es világbajnokság ezüstérmesére. Nem tudnám megmondani, hogy miként és egészen pontosan mikor szerettünk egymásba, azt a tavalyelőtti boldog napot viszont soha nem fogom elfelejteni, amikor 2021 októberében örök hűséget esküdtünk egymásnak –nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyurátz Réka, aki az edzéseken és a versenyeken azóta sem érzi magát kivételezettnek, ezért adott esetben nem is mentesül a leszidások alól.

Gyurátz Réka tavaly a müncheni Eb-n a hetedik helyen végzett Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Egy dobóatlétákból álló összetartó közösség tagja vagyok, ahol nincsenek előjogok, az egyenesség és a becsületesség pedig alapszabály. Férj és feleség vagyunk Zsolttal, de ha belépünk a pályára, és elkezdődik az edzés, átváltozok feleségből versenyzővé, aki, ha valamit rosszul csinál, vagy megmakacsolja magát, ugyanúgy szidást kap, mint a többiek, sőt, olykor éppen a legszigorúbbat. Senki sem mondhatja azt, hogy a látszatra adunk, a mi műhelyünkben amúgy is kőbe van vésve, hogy az edzéstervben foglaltakkal csak egy dolgot lehet tenni: végrehajtani a feladatokat – szögezte le Gyurátz Réka.

Gyurátz Réka célja az hogy bejusson a vb-döntőbe

Az atlétanő nem emeli túlságosan magasra a mércét maga előtt a budapesti világbajnokság felé vezető út utolsó szakaszában, de nem is áltatja magát azzal, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon számára dicsőséget jelentő hetedik helyét a Nemzeti Atlétikai Központban képes lesz megismételni.

– Van egy 75 méteres eredménynél is többre képes élboly, amelynek tagjai rendesen elhúztak a következő csoporttól, ahová a 70-72 méterig jutók tartoznak, így az első hat helyért szerintem legalább tizenketten küzdenek. Bár legutóbb Besztercebányán a világcsúcsától több mint nyolc méterrel elmaradva 74,81 méteres eredménnyel kellett beérnie, nem tartom kizártnak, hogy Wlodarczyk harminchét esztendősen ne lenne képes Budapesten vaskos meglepetésre. Nekem a legnagyobb álmom az, hogy nem maradok ki a tizenkettes döntő résztvevői közül, de okulva a müncheni Európa bajnokságon történtekből nem fogom „túlörülni” azt a pillanatot, amikor már felértem egy csúcsra, mert éppen akkor, abból erőt merítve kell belehúzni egy még magasabb eléréséhez. Ha a következő napokban a kisebb technikai hibákat sikerül kijavítani és még el is kapom a fonalat, akkor következhetnek az igazán jó dobások. Nagyon remélem, hogy nem ismétlődik meg a csapat Európa-bajnokságon kialakult szorult helyzet, amikor két érvénytelen kísérletemmel a szívbajt hoztam a férjemre, az viszont tényleg mesébe illően szép lenne, ha éppen a világbajnokságon javítanám meg az egyéni csúcsomat, amitől meg én kapnék a szívemhez – mondta Gyurátz Réka, aki 72,70 méterrel tartja a magyar csúcsot, idén pedig eddig 69,66-ig jutott.

Borítókép: Németh Zsolt és Gyurátz Réka két éve házasodtak össze (Forrás: Dobó SE)