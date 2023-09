Ma este kiderülhet, Máté Csaba miért járt Fehérváron

Mitől torpant meg a Puskás Akadémia?

A Puskás Akadémia nagyon jól kezdte az idényt, a harmadik fordulóban begyűjtötte a legnagyobb skalpot, 2-1-re legyőzte a Ferencvárost a saját pályáján. Az elmúlt hetekben aztán megtorpant Hornyák Zsolt együttese, 4-1-re kikapott Kecskeméten, legutóbb pedig 2-0-ra otthon a Pakstól, és visszacsúszott a hatodik helyre a tabellán. Megszokhattuk, hogy Felcsúton sohasem kapkodnak, most sincs pánik. – Helyén kell kezelni ezt a mérkőzést, hiszen az ellenfélnél Szappanos Peti elég jól védett, több nagy bravúrt is bemutatott. Egyszóval lehetett volna fordítva is, ha nincs az a buta tizenegyes, megkockáztatom, hogy gólt sem kaptunk volna. Mostanában sajnos elég sok büntetőt összehozunk, erre jobban oda kell figyelnünk, mert a saját dolgunkat nehezítjük meg. Ez a meccs egyáltalán nem illett bele a képbe, én is azt érzem, hogy nem az igazi arcunkat mutattuk – magyarázta a Paks elleni bizonyítványt a klub honlapjának nyilatkozva Batik Bence.

Batik Bence biztos pont a Puskás Akadémia védelmében. Fotó: Puskás Akadémia/Forika Attila

A zalegerszegi mérkőzésre rátérve így folytatta a rutinos középhátvéd: – Ezért szép a foci, alig telik el pár nap, és újra pályára lépünk. Egyébként nagyon örülök, hogy végre megint esti meccset játszunk, a pénteki találkozókat is kifejezetten szeretem. A tizenkét csapatos bajnokságban nincsenek nagy különbségek sem pontszámban, sem egyébként, bárki megverhet bárkit, nem lehet biztosra menni, mindegyik összecsapás iszonyatosan nehéz. Ami a zalaegerszegieket illeti, lehet, hogy van bennük egyfajta belső frusztráció, hiszen biztosan nem így tervezték a szezonkezdetet. Ha okosak leszünk, maximális erőbedobással és koncentráltan futballozunk, ezt kihasználhatjuk, és győztesen térhetünk haza. A jó játék nagyon fontos, de csak akkor ér valamit, ha jól sáfárkodunk a helyzeteinkkel. Ha ez most sikerül, akkor meglehet a három pont, és helyreállhat a világ rendje.

NB I, 8. forduló Péntek:

ZTE–Puskás Akadémia 20.00 Szombat:

Paks–Mezőkövesd 14.30

MTK–Ferencváros 17.00

Debrecen–Újpest 19.30 Vasárnap:

Fehérvár–Kisvárda 15.00

Diósgyőr–Kecskemét 17.30

