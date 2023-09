Dárdai Pált a fia és a kapusa is dilemma elé állítja

Megérett-e Dárdai Bence a feladatra?

Ez még a következő hetek kérdése, Dárdai Pálnak azonban egy másik fontos kérdésben gyorsan kell döntenie: ki legyen a Hertha irányítója? A magyar szakember erre a posztra legidősebb fiát szemelte ki, aki azonban másfél hete bokasérülést szenvedett, megműtötték, s csak januárban térhet vissza. Már a múlt héten is felmerült, hogy Dárdai Pál csupán 17 éves legkisebb fiát, Dárdai Bencét jelöli erre a posztra, de végül a Holstein Kiel vendégeként a 28 éves, sokszoros bosnyák válogatott Smail Prevljak kezdett. Prevljak élt a bizalommal, gólt szerzett, és egy másik találatot is az ő lövése előzött meg, tehát alaposan kivette a részét a Hertha 3-2-es győzelméből. Csak éppen Prevljak a hajrában megsérült, és a 78. percben (2-2-es állásnál) éppen Dárdai Bence váltotta, akinek negyedóra is elég volt ahhoz, hogy nyerőember legyen.

Bence előbb kihagyhatatlannak hitt helyzetbe hozta a házi gólkirály Haris Tabakovicot (a ziccer mégis kimaradt), majd a 92. percben az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőből lőtte be a győztes gólt Fabian Reese. Ráadásul két sárga lapos szabálytalanságot is elkövettek ellene a hazaiak, egyiküknek ez kiállítással járt.