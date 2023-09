Temetés és koporsó kontra pénz – Sergio Ramos ezért kosarazta ki a szaúdiakat

A nyáron divatossá vált papírforma szerint Sergio Ramos most Szaúd-Arábiában készülne az első meccseire, de ő nem követte Karim Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo és a többiek példáját, visszautasította az arabok mesés fizetési ajánlatot tartalmazó megkeresését. A spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnok védő szerződése lejárt a nyáron a Paris Saint-Germainnel, szabadon igazolható játékosként oda igazolt, ahova akart, és 37 évesen az ő helyében sokan a könnyű szaúdi pénzt választották volna. De Sergio Ramos inkább hazaigazolt a nevelőegyütteséhez, a Sevillába, pedig ott egyrészt jóval kevesebbet kereshet, másrészt a kapcsolata sem volt felhőtlen az utóbbi időben a helyiekkel.

Sergio Ramos már a Sevilla edzésén is részt vett. Fotó: Twitter

– Végre hazajövök, alig vártam már ezt a pillanatot tizennyolc évvel a távozásom után – nyilatkozta Ramos, aki 2005-ben hagyta el a Sevillát a Real Madrid hívása miatt. – Amióta elmentem, követtem el hibákat, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy bocsánatot kérjek minden sevillaitól, akit megsértettem a tetteimmel vagy a gesztusaimmal. Mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk, egy család vagyunk, és nem szeretnék harcolni sokakkal.

Miért kért bocsánatot Sergio Ramos?

A Sevillában nevelkedett klasszis a Real Madrid legendája lett, négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját a fővárosi klubbal, és sokszor feszült volt a hangulat, amikor pályára lépett volt csapata ellen. Emlékezetes volt, amikor 2017-ben egy Sevilla–Real meccsen a hazaiak hangosan kifütyülték őt, Ramos pedig olajat öntve a tűzre bepanenkázott egy tizenegyest a sevillai ultrák előtt, majd kezét szolidan a füle mellé emelte, jelezvén: nem hallja a morajlásukat.

– Fütyüljenek csak, Sevilla mindig is az otthonom marad. Ha eltemetnek, a koporsómban két zászló lesz majd, a Sevilláé és a Real Madridé – jelentette ki akkor Ramos.

Most, hogy hosszú idő után hazatért, újra megfogalmazta, mit jelent neki ez a klub, s egyben azt is megindokolta, miért nem csábult el a szaúdi pénznek sem. – Törlesztem az adósságomat a hazatéréssel, nemcsak önmagamnak, hanem a családomnak, a nagypapámnak is, aki apámmal együtt kiskoromban Sevilla-szurkolóvá tett engem. Nem lett volna értelme máshová menni, mint haza – adta meg a tökéletes választ a tékozló fiú.

A horvát sztár, Ivan Rakitic köszöntötte a csapatban Ramost:

Ramos korábban 49 meccsen szerepelt a Sevilla első csapatában, amely most saját nevelésű játékosként nevezheti őt a BL-keretébe. Az előző idényben 45 meccsen szerepelt a PSG-ben, így még mindig erősítést jelenthet a spanyol klubnak.

Borítókép: Sergio Ramos hazatért, újra a Sevilla játékosa lett (Fotó: Twitter/Sevilla)