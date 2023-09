Minden eddiginél nagyobb fenyegetés éri az európai topligákat

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Bayern München, Internazionale, AC Milan, Porto. Mi a közös felsorolt a klubokban? Egyrészt az, hogy ők tudták megnyerni a Bajnokok Ligáját egyszer vagy többször ebben az évszázadban, másfelől pedig az, hogy mindannyian vesztettek el játékosokat a nyáron, akik Szaúd-Arábiába igazoltak.

Voltak nagy szenzációk a nyári átigazolási időszakban. A Bayern München felrúgta a saját elveit Harry Kane megszerzéséért, s ellentmondva Uli Hoeness korábbi ígéretének, 100 millió eurót költött egyetlen játékosra, így az angol csatár lett a bajor klub, és persze a Bundesliga új átigazolási csúcstartója. A százmilliós határt átlépte a Real Madrid is Jude Bellingham (103 millió), a Chelsea Moisés Caicedo (116 millió), az Arsenal pedig Declan Rice (116,6 millió) miatt. Utóbbi az új brit rekorder, és jelen állás szerint Rice lehet a nyár legdrágább vétele is, persze várjuk ki a végét: a legtöbb európai ligában ma éjfélkor zárul az átigazolási időszak, a szaúdiak pedig egészen szeptember 20-ig elhúzzák még.

Szoboszlai Dominik a legdrágább nyári vételek között

Számunkra a nyár slágerét a Liverpoolba szerződött Szoboszlai Dominik adta elő, aki a 70 millió eurós árával óriási magyar csúcsot állított fel, ráadásul a patinás angol klub történetében is a harmadik legdrágább vétel. Érdekes volt, hogy a jelenleg sérült Schäfer András olasz védőlegendát kapott csapattársnak az Union Berlinnél, miután Leonardo Bonucci oda igazolt a Juventustól, és arra is sokan felkaphatták a fejüket, hogy a 2020-ban még a Fradi elleni BL-selejtezőn a Dinamo Zagreb színeiben nagyot hibázó Josko Gvardiol a valaha volt legdrágább védőként, 90 millió euróért csatlakozott a Manchester Cityhez. Ugyanakkor hiába a sok nagyot szóló átigazolási bomba, ez a nyár legfőképpen Szaúd-Arábia térnyeréséről szólt.

A nyár 10 legdrágább igazolása: 1. Declan Rice, West Ham United => Arsenal, 116,60 millió euró

2. Moisés Caicedo, Broghton => Chelsea, 116 millió

3. Jude Bellingham, Dortmund => Real Madrid, 103 millió

4. Harry Kane, Tottenham => Bayern München, 100 millió

5. Josko Gvardiol, RB Leipzig => Manchester City, 90 millió

6. Neymar, PSG => Al-Hilal, 90 millió

7. Kai Havertz, Chelsea => Arsenal, 75 millió

8. Rasmus Höjlund, Atalanta => Manchester United, 75 millió

9. Szoboszlai Dominik, RB Leipzig => Liverpool, 70 millió

10. Mason Mount, Chelsea => Manchester United 64,20 millió

Tavaly decemberben Cristiano Ronaldo volt az első nagy név, aki az arab országba igazolt, ám azt még könnyű volt egy kihunyóban lévő csillag utolsó pislákolásaként értelmezni. Ronaldo akkor már közeledett a 38. születésnapjához, hosszú hetek óta nem volt klubja, és hiába ajánlották fel Európa szinte összes topcsapatának, sehol sem kellett. Az, hogy ő végül az Al-Nasszrban kötött ki, valamilyen szinten meglepetés volt, de az egyre szűkülő lehetőségei miatt megdöbbentő semmiképp. Azóta fordult a kocka: Szaúd-Arábia valóban megdöbbentő sorozatos igazolásai egyre kevésbé számítanak meglepetésnek.

„Mindenki őrültnek nézte Ronaldót, erre tessék!”

– Ronaldo volt az úttörő. Mindenki őrültnek nevezte, mindenfélének elmondták. Erre tessék, ma már azt látjuk, hogy a szaúdi bajnokság egyre csak erősödik és erősödik – nyilatkozta egyfajta önigazolásképpen is Neymar, aki augusztus közepén írt alá az Al-Hilalhoz, amely 90 millió eurót fizetett érte a Paris Saint-Germainnek, s ezzel a brazil sztár lett a szaúdi liga átigazolási rekordere. A hírek szerint Neymar éves fizetése kétszázmillió euró. Úgy is nézhetjük, hogy a szaúdi pénz ma már vonzóbb a nemzetközi futballban, mint a főként a PSG-be pumpált katari.

Szaúd-Arábia 1971-ben hozta létre a Public Investment Fund (PIF) névre keresztelt pénzügyi alapját, amelyben az olajüzletből származó, befektetésekre szánt vagyonát különítette el. Az összeg ma már felfoghatatlan mértékű, 800 milliárd dollára rúghat, és az uralkodó, Mohammed bin Szalmán egyre többet áldoz belőle a futballra. Ennek köszönhetően került 2021-ben a PIF tulajdonába a Newcastle United, amely két évvel később máris bejutott a BL-be.

Nyáron pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a szaúdiak nem trójai falónak akarják használni az angol klubot, amelyen keresztül beszivároghatnak az európai elitbe, hanem egész pályás letámadásba kezdtek, és elkezdték felvásárolni azt a bizonyos elitet.

A regnáló aranylabdás Karim Benzema elcsábítása a Real Madridból szimbolikus jelentőségű volt, de persze 35 évesen rá is lehetett azt mondani, mint Ronaldóra, hogy sokkal több van már mögötte, mint előtte. Ebbe a kategóriába tartozhat különböző mértékben Neymar, Sadio Mané, Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jordan Henderson és Kalidou Koulibaly is, akik mind harmincon túl írtak alá a szaúdi ligába, de ha nem tesznek így, jó eséllyel valahol a BL-ben is rúghatnák a labdát az ősszel. Ugyanakkor a 28 éves Szergej-Milinkovics Szavics, a 29 éves Fabinho és a 26 éves Rúben Neves példája is jelzi, hogy Szaúd-Arábia az erejük teljében lévő sztárokra is hatékonyan vadászik.

Szaúd-Arábia több mint kétszer annyit költött, mint a La Liga

Korábban Kína is próbálkozott azzal, hogy az európai futball konkurenciájává váljon, ám ott néhány év után elzárták a pénzcsapot. Szaúd-Arábia most annál is lendületesebben támad, amit jól mutat, hogy ezen a nyáron a Premier League után a legtöbb pénzt költötte átigazolásokra, ez az összeg már közel 850 millió euró, kétszer annyi, amennyit a La Liga klubjai elvertek (Spanyolországban Bellinghamen kívül nem jelentettek be nagy igazolást tegnap estig), és a következő napokban még több is lehet. Az, hogy az angol élvonal áll a lista élén, mondhatni már hagyomány, az ott elköltött több mint 2,4 milliárd euró viszont új rekord. Ennél azonban sokkal nagyobb változás a szaúdi jelenlét a dobogón, ott ugyanis korábban nem járt Európán kívüli liga. Sőt legutóbb tíz éve fordult elő az is, hogy az első öt helyen nem az öt legnagyobb futballnemzet, Anglia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Franciaország bajnokságai osztoztak – 2013-ban az oroszok szorították ki a top ötből a Bundesligát.

A legtöbb pénzt költő ligák a nyári átigazolási időszakban: 1. Premier League (Anglia) 2,47 milliárd euró

2. Saudi Pro League (Szaúd-Arábia) 846,77 millió

3. Serie A (Olaszország) 841,21 millió

4. Ligue 1 (Franciország) 785,44 millió

5. Bundesliga (Németország) 729,53 millió

6. La Liga (Spanyolország) 404,85 millió

* Az adatok forrása a Transfermarkt 08. 31. esti frissítéssel.

Egyelőre a pénz miatt vándorolnak Szaúd-Arábiába a sztárok, de már hallani, hogy az arab ország vezetői bevásárolnák magukat a Bajnokok Ligájába is, így egy szaúdi csapat szabadkártyával indulhatna a legrangosabb európai kupában. Ha ebbe belemegy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), azzal kiereszti a szellemet a palackból. Ezzel Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke új lendületet kapna a 2021-ben bejelentett és egyelőre el is bukott Európai Szuperliga megvalósításához, amelyben a legnagyobb klubokat tömörítette volna egy új, UEFA-tól független sorozatban. S akkor már nem a BL elleni merénylet kieszelőjeként tűnne fel, hanem az európai topfutball megmentőjeként.

Elképzelhetetlen? Már semmi sem az.

