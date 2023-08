Mostantól Szoboszlai és Haaland felfedezője a főnök a Bayern Münchennél

Salihamidzic bűnei közé tartozott, amit a klub vezetősége fel is rótt neki, hogy tavaly nyáron nem pótolta igazi középcsatárral a Barcelonába távozott Robert Lewandowskit, valamint az is, hogy a klub utánpótlásából nem érkeznek a tehetségek, bár ez csak részben lehetett a volt bosnyák szélső felelőssége. A csatárkérdést a Bayern vezetősége Harry Kane megszerzésével oldotta meg, akiért hajlandó volt önmagához képest mélyen a zsebébe nyúlni, noha néhány éve Uli Hoeness, a bajorok kortalan vezetője még kijelentette, kizárt dolog, hogy egyetlen játékosra százmillió eurót költsenek. Most mégis megtették.

Nem érkezik minden évben egy Harry Kane

– Ez nem azt jelenti, hogy innentől ez a normális. Meggyőződésem, hogy a Bayern nem fog minden évben százmillió eurót elkölteni egy futballistára. Ez egy különleges átigazolás volt egy különleges játékosért – kommentálta a korábbi kijelentését Hoeness a Kane-üzlet fényében.

A Bayern tehát továbbra is „okosan”, a gazdasági észszerűség keretein belül akarja tartani a lépést Európa topcsapataival, ami egyre nehezebb egy olyan környezetben, ahol amerikai, katari, s újabban szaúdi pénzcsapok árasztják el a legnagyobb riválisok kasszáját.

Így aztán a Bayern kénytelen az olcsóbb és nehezebb utat választani, a tehetségszerzést és -nevelést, amit ha jól csinálnak, akkor jó eséllyel megtérül a pályán is. Erre Christoph Freund salzburgi munkássága kiváló példa.

Az osztrák szakember 2006-ban kezdett el dolgozni a Red Bull által felvásárolt ás újraalkotott Salzburgnál, kezdetben a háttérben, aztán amikor Ralf Rangnick lett a sportigazgató, az ő munkáját segítve. Erre az időszakra tehető Sadio Mané, Naby Keita és Kevin Kampl felfuttatása az osztrák klubból indulva, valamint a ma már a Bayernt erősítő Konrad Laimer beépítése az első csapatba a saját utánpótlásból.

Haaland és Szoboszlai példája az ajánlólevél

Rangnick 2015-ben távozott a Salzburgtól, s ekkor Freund lett az utódja sportigazgatóként. Még nagyobb hangsúlyt helyezett a klub utánpótlására és a tehetségkutatásra, aminek a leglátványosabb eredménye Erling Haaland és – ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy – Szoboszlai Dominik felfedezése volt. A norvég sztárcsatár az előző idényben triplázott a Manchester Cityvel és a Premier League gólkirálya volt, Szoboszlai meg a nyáron 70 millió euróért, a Liverpool történetének harmadik legdrágább vételeként került Angliába Lipcséből.

Szoboszlai Dominik megszerzésével Freund fején találta a szöget Salzburgban. Fotó: AFP/Lindsey Parnaby

Rajtuk kívül Freund szakmai vezetéséhez köthető a Dortmundban szárnyaló Karim Adeyemi és a Bayern által 2021-ben 42 millió euróért megvett francia válogatott Dayot Upamecano feltűnése is.

Christoph Freund salzburgi sportigazgatói időszakának (2015–2023) legnagyobb felfedezettjei és a jelenlegi piaci értékük: Erling Haaland (Manchester City) 180 millió

Dayot Upamecano (Bayern München) 60 millió

Szoboszlai Dominik (Liverpool) 50 millió

Karim Adeyemi (Dortmund) 40 millió

Ibrahima Konaté (Liverpool) 38 millió

Nicolas Seiwald (RB Leipzig) 20 millió

Amadou Haidara (RB Leipzig) 17 millió

– A legnagyobb kihívás az lesz, hogy a fiatal játékosokból nagyszerű futballistákat neveljünk – jelezte az irányt Freund, immáron a Bayern München sportigazgatójaként. – Ez időt vesz igénybe, van hová fejlődni, de az utánpótlás minden eddiginél fontosabbá válhat.

Freund szerződése 2027-ig szól a Bayernnel, a mostani átigazolásokban még nem vett tevékenyen részt, hiszen mostanáig Salzburgban töltötte ki a felmondását, de természetesen már mindenről tudott, és minden döntésbe bevonták. Harry Kane volt a legnagyobb nyári sláger Münchenben, akiről elmondta, hogy egy-két év múlva remélhetőleg tökéletes igazolásnak nevezhetik majd. – De ugyanezt fiatal játékosokról is elmondanánk. Remélhetőleg beszélhetünk majd nagy húzásokról – hangsúlyozta Freund, hogy neki fontos lesz, hogy ne csak a már befutott sztárokkal próbálkozzanak.

A tíz éve triplázó csapat kezdőjének a fele Bayern-nevelés volt

A Bayern tehát újra felépíthet klasszisokat, amire az utóbbi években nem volt példa. A 2013-ban triplázó müncheni csapat fél kezdője, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, David Alaba és Thomas Müller is saját nevelésű játékosnak volt tekinthető, utánuk viszont nagy űr keletkezett, senki sem tudott hosszú távon meghatározóvá válni az első csapatban a fiatalok közül. A jeget most Jamal Musiala töri meg, aki a német futball legnagyobb tehetsége jelenleg, és húszévesen már stabil kezdő a Bayernben, de ő is csak félig bajor nevelés, hiszen 2019-ig a Chelsea akadémiáján pallérozódott.

Thomas Müller, az utolsó mohikán a Bayern utánpótlásából. Fotó: Federico Gambarini

Musiala volt Salihamidzic egyik legnagyobb húzása sportigazgatóként, hiszen mindössze 200 ezer eurót fizettek érte utánpótlás-játékosként, ma pedig 110 millió eurót ér. A Bayern ugyanakkor sokszor nem volt elég türelmes a tehetségeivel, jó példa erre a dán Pierre-Emile Hojbjerg esete, aki 17 évesen a klub legifjabb játékosaként debütált a Bundesligában, aztán nem kapott igazi bizalmat, ma pedig a Tottenham 45 millió eurót érő alapembere a Premier League-ben, és sokak szerint a Bayern jelenlegi középpályáján is lenne helye. Christoph Freundtól tehát elsősorban szemléletváltást várnak Münchenben.

Borítókép: Christoph Freund és Jan-Christian Dreesen, a Bayern München vezérigazgatója (Forrás: Fcbayern.com)