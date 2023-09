Valter Attila eltűnt a hegyen, de nem került nagy bajba, csak rossz napja volt

A Vuelta 10. szakasza, a keddi egyéni időfutam értelemszerűen hozott változásokat az élcsoportban, és nemcsak az időkülönbségekben. A címvédő belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a negyedik helyről feljött a harmadikra, az idei Giro d’Italia győztese, a szlovén Primoz Roglic (Jumbo–Visma) pedig a hatodikról a negyedikre. A Tour de France idei és tavalyi győztese, a dán Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) maradt a hetedik helyen, s ugyan az éllovas, ugyancsak jumbós amerikai Sepp Kusshoz képest 2:33 percről 2:22-re csökkent a hátránya, Evenepoeltól és Roglictól távolabbra került. A szintén jumbós Valter Attila az összetettben továbbra is a 20. helyet foglalta el, 11:38 perccel elmaradva Kuss időeredményétől.

Valter Attila az időfutamos kerékpárján. Forrás: Facebook/Attila Valter/Cor Vos

Ma a Lermából induló 163,5 kilométeres táv végén hegyi befutó várt a mezőnyre a La Laguna Negrán, és ez előrevetítette, hogy az élcsoportban újra lesz változás. A szakértők előzetesen azt jósolták, hogy a szakasz vége leginkább Roglic számára lehet ideális, aki 27 másodpercre volt Evenepoeltól, Kusstól pedig 1:36 percre.

A mai 11. szakasz így nézett ki:

A végén az 1730 méter magas La Laguna Negra pedig így; az első kategóriás emelkedő 6,5 kilométer hosszú volt, átlagban 6,8, de a végén 13 százalékos meredekséggel.

Jesús Herrada nyerte a szakaszt, Valter Attila a 77. lett

Egy 26 fős szökevénycsoport közel hatperces előnyt szerzett, a hegy lábánál aztán egyre többen szakadtak le, s végül a spanyol Jesús Herrada (Cofidis) ért be elsőként a célba. Láthattuk, hogy kőkemény az emelkedő, s az összetett esélyesei ekkor még két kilométerre voltak a hegytetőtől. A Soudal Quick-Step versenyző egymás mellett tekerve blokkolták a szűk utat, nehogy valaki kirobbanjon Evenepoel vetélytársai közül. De ezt senki sem erőltette, így a legjobbak azonos idővel értek be, vagyis semmi sem változott az élmezőnyben. Aki nagy izgalmakra számítottak, azoknak nagy csalódás volt a mai szakasz. Mi viszont azért izgulhattunk, mert Valter Attila a hegyen eltűnt a mezőnyben, pedig már több mint hetvenen bent voltak a célban, Herrada hét és fél perce. Aztán a 77. helyen honfitársunk is betekert, 8:12 perces hátránnyal; gyaníthattuk, hogy már ő is a jóval nehezebb pénteki és szombati szakaszra gyűjtötte az erőt. Az összetettben pedig csak egy helyet csúszott vissza.

– Örülök, hogy a minimumot így a végén meg tudtam tenni, fáradt voltam egész nap, nem esett olyan jól. Tegnap megpróbáltam nyomni, élvezni az időfutamot és nem kihajtani magam. Ma nem volt jó napom, de menedzseltük a szökést – nyilatkozta később az M4 Sport helyszíni stábjának Valter, aki hozzátette, bízik benne, hogy a csütörtöki, ugyancsak „átvezetős” szakaszon visszamelegednek majd a lábai, ezt követően ugyanis brutálisan nehéz napok várnak rájuk.