Tragikusan szerepel a Kecskemét idegenben, most a DVTK győzte le

Roppant gyengén szerepel idegenben a Kecskemét az ősszel: vendégként három meccset játszott, mindhármat elveszítette 0-4-es gólkülönbséggel. Ez nem számított jó előjelnek a diósgyőri találkozója előtt, és hamar kiderült, hogy nem képes javítani ezen a rossz mérlegen, sőt. Bátran kezdett a KTE, az előző idény ezüstérmese, ám egy hiba megtörte e lendületét. Hét perc telt el, amikor Zeke rálépett Holdkampf lábára a tizenhatoson belül, kicsit meg is lökte a hazai játékost, ám Káprály játékvezető tovább engedte a játékot. A VAR azonban tette a dolgát, Káprály visszanézte az esetet és büntetőt ítélt, amiből Rudi Pozeg Vancas megszerezte a vezetést – 1-0.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Alig hogy megemésztette a hátrányt a Kecskemét, az máris kettőre nőtt, a 18. percben ugyanis Pernambucano pontosan adott be jobbról, Gera Dániel pedig az ötösről a jobb felső sarokba fejelt – 2-0. Ez meghatározta a további perceket, a vendégek próbálkoztak, de hatástalanul, a házigazdák nagyobb lehetőségekhez jutottak, különösen az első félidő hosszabbításában, de egyszer nem sikerült eltalálniuk a kaput, másodszor pedig Varga kapus védett bravúrral. A szünet után nagy elánnal futballozott a Kecskemét, olykor be is szorította a Diósgyőrt, fel-felvillant előtte a szépítés lehetősége, ám a hazai csapat szilárdan védekezett, és nem engedte vissza a meccsbe az ellenfelét. Sőt, egy remek kontra végén megszerezte a harmadik gólját is: Pozeg Vancas balról tökéletes helyzetbe hozta Jurinát, aki 9 méterről gurított az üres kapuba – 3-0.

A Kecskemétnek összejött a szépítés a 86. percben: Horváth Krisztofert Vallejo megrúgta a tizenhatoson belül, a tizenegyest pedig a sértett értékesítette. Ez tényleg csak szépségtapasz volt, hiszen a KTE a negyedik meccsét is elbukta idegenben, és ez már az ötödik veresége az idényben. A DVTK pedig fontos győzelmet aratott, amellyel fellépett a dobogóra.

Borítókép: Pozeg Vancas érthetően nagyon örült a góljának (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)