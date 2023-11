Marco Rossi ezúttal meglepetéssel is szolgált

Nincs könnyű dolga a szövetségi kapitánynak. A labdarúgó-válogatottat irányító Marco Rossi több kulcsemberét, Willi Orbánt, a Diósgyőrben megsérült Varga Barnabást és a Topolya elleni Európa-liga csoportmeccsen meghúzódott Sallai Rolandot és Fiola Attilát is kénytelen nélkülözni a november 16-i Bulgária és a november 19-i Montenegró elleni Eb-selejtezőn. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy nem szeret panaszkodni, ő a megoldásra törekszik. – Hozzászoktam a nehézségekhez... Igazából nem is emlékszem olyan kerethirdetésre, amikor ne lettek volna gondjaink. Különösen a 2020 szeptembere óta tartó időszakban. Úgy néz ki, nekünk ezzel együtt kell élnünk Azonban nem szeretek siránkozni. A hiányzók ellenére eddig is mindig megoldottuk a ránk váró feladatokat, ezúttal sincs más választásunk – mondta Rossi a sportlapnak.

Marco Rossi a megoldásra törekszik (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Sallai és Varga kiesése különösen fájó, hiszen mindkét játékos remek formában futballozott az utóbbi időszakban. – Rengeteg mérkőzést játszott az elmúlt időszakban, a válogatottban márciusban mutatkozott be, azóta hét meccsen négy gólt szerzett, és amióta a Ferencváros futballistája, egyszerűen megtáltosodott. Nem csupán a góljai miatt mondom ezt, a játéka is elképesztő. Sorra játszotta a nemzetközi kupamérkőzéseket, bajnokikat, válogatott meccseket, az izomzata talán nem volt felkészülve ekkora megterhelésre – jellemezte az FTC centerének helyzetét a kapitány.

Péntektől kaphatóak a jegyek Pénteken kezdődik a jegyárusítás a magyar labdarúgó-válogatott utolsó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésére, amelyet november 19-én vív a Puskás Arénában Montenegró ellen. A hazai Eb-selejtezőkre több mint harmincezer szurkoló már előzetesen, bérlet formájában megváltotta a jegyét. Első körben a Szurkolói klub tagjai válthatják meg belépőjüket, és csak ezt követően kezdik meg a jegyek nyílt árusítását.

A kapitány ugyanakkor nem aggódik Dibusz Dénes és Botka Endre állapota felől: tudja, hogy a két ferencvárosi játékos csak elővigyázatosságból hagyta ki a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-meccset.

A keret összetételével kapcsolatban elárulta a kapitány, hogy lehetnek meglepetések a névsorban. Azaz olyan labdarúgó is számíthat a kerettagságra, aki korábban nem kapott meghívót.

A bolgár váltás nem jött jókor

Rossi ejtett egy-két szót a leendő ellenfélről, a bolgár válogatottról. Kiemelte, hogy a mi szempontunkból nem jött jól a bolgárok kapitánycseréje, és a közeljövő két, immár sorsdöntő meccse előtt felidézte az olasz Giovanni Trapattoni egyik örökbecsű mondatát. – Hiába van a macska a zsákban, ha a zsák szája nincs bekötve. Csak akkor lehetünk nyugodtak, ha elvarrtunk minden szálat. Amíg nem szerezzük meg azt az egy pontot, bármi előfordulhat. Persze a legjobb az lenne, ha Szófiában sikerül, és Mon­tenegrót már felszabadultan várhatnánk idehaza – nyilatkozta a kapitány.