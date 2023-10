A szigetországi magyar kontingenst erősíti Callum Styles, a harmadosztályú Barnsley középpályása. Styles közepes hetet zárt: kedden a Shrewsbury ellen 3-0-ra nyert a csapata, a válogatott fáradhatatlan játékosa gólt szerzett, de megkapta az ötödik sárgáját, így kénytelen volt kihagyni szombaton a Fleetwood elleni 2-2-re végződő meccset. A Barnsley az ötödik helyen várja a folytatást.

Nincsenek játékban

A Bundesligában nem voltak foglalkoztatottak a magyarok: Schäfer András továbbra is a sérülés utáni rehabilitációját tölti, a középpályást nem is nevezte a klubja, az Union Berlin a Bajnokok Ligája-csoportkörre. A Haladás neveltjének a csapata 1-0-ra kikapott a Napolitól, és továbbra is pont nélkül áll a sorozatban. Az Union nincsen kirobbanó formában, a hétvégén a Werder Bremen ellen 2-0-s vereséget szenvedő csapatban. A berlini csapat a 15. helyen áll a Bundesligában.

Gulácsi nem kapott lehetőséget Fotó: TOM WELLER

Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán nem szerepelt a keretben az RB Leipzig BL,- és Bundesliga-meccsén. Előbbit 3-1-re, utóbbit 5-0-ra nyerték a „Vörös bikák”. A Lipcse a Bundesligában az ötödik, a BL-csoportban a második, továbbjutó helyen áll.

Szalai Attila nélkül nyert a Hoffenheim idegenben a Stuttgart ellen 3-2-re, a válogatott védő még nem tudta beverekedni magát a német bajnokság hatodik helyén álló Hoffenheim kezdőcsapatába.