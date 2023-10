Kerkez először maradt ki a Bournemouthból – jó döntés volt?

Kerkez Milos a Premier League első kilenc fordulójában mindannyiszor tagja volt a Bournemouth kezdő tizenegyének. A sorozatos vereségek közepette – a Bournemouth négyes kudarcsorozattal készült a Burnley ellen hazai meccsre – sajnos a csapattal együtt ő is elbizonytalanodott, visszaesett a teljesítménye, amit az osztályzatok is alátámasztanak. Litvánia ellen a válogatottban is bizonytalan volt, a második litván gólban benne volt, Marco Rossi a szünetben le is cserélte.

Lloyd Kelly kezdett balhátvédként a Bournemouthban, Kerkez Milos csere volt (Forrás: X)

Kerkez a Burnley ellen először maradt ki a csapatból, Andoni Iraola a 25 éves Lloyd Kellynek szavazott bizalmat balhátvédként. Taylor révén a vendégek szereztek vezetést, a 22 éves ghánai Antoine Semenyo a 22. percben egyenlített úgy, hogy a Burnley eladta a labdát, de a befejezés szép volt. Szünetre is 1-1 maradt az eredmény.