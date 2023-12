Fucsovics és Marozsán olyanra készül, amire az évezredben még nem volt példa

Már csak néhány nap, és elkezdődik a 2024-es teniszidény. és Marozsán Fábián egyaránt erős 2023-as szezont tudhat maga mögött, ennek pedig kedvező következménye lett a hazai tenisz számára. A január 14-én kezdődő Australian Open főtábláján ugyanis Fucsovics és Marozsán kettőse képében színmagyar páros fog indulni, a férfiak között erre legutóbb még az előző évezredben, szintén Ausztráliában volt példa Grand Slam-tornán, 1999-ben Sávolt Attila és Köves Gábor versenyzett egymás oldalán.

Fucsovics Márton a tervek szerint Ausztráliában, a németek elleni Davis-kupa-párharcban és a párizsi olimpia tenisztornáján is Marozsán Fábián oldalán párosozik (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

– Én hoztam fel Fábiánnak ezt a kérdést a Davis-kupa miatt is, illetve mert jó lenne, ha a két egyéni főtáblás magyar együtt tudna indulni. Az olimpiát is mindketten tervezzük, ha beférünk a mezőnybe, természetesen ott is vállaljuk a közös játékot – mondta Fucsovics Márton.