Federer és Djokovics titkai egy kézben, retteghetnek a riválisok

Roger Federer húsz Grand Slam-trófeával a háta mögött vonult vissza, Novak Djokovics idén huszonnégyre javította a rekordot. Amit egyikük sem tud a teniszről, azt nem is érdemes tudni. Ez az elgondolás állhat Holger Rune új stábjának hátterében. A dán teniszező, aki húszévesen már zsinórban a második évét zárta a top 10-ben, a közösségi médiában jelentette be, hogy Boris Becker után két hónappal Severin Lüthi is csatlakozott az edzői csapatához. Becker játékosként hatszoros GS-bajnok, majd ugyanennyit nyert Djokovics edzőjeként 2013 és 2016 között. Lüthi másfél évtizeden ált volt Federer edzője, tíz Grand Slam-trófeát nyertek közösen.

Holger Rune Federer és Djokovics titkait próbálja ötvözni (Fotó: ATP Tour/Corinne Dubreuil)

Mindehhez még tegyük hozzá: Rune az évet még Patrick Mouratoglou irányításával kezdte el, a francia szakember korábban Serena Williams edzőjeként nyolc Grand Slam-győzelemből vette ki a részét.