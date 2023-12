Novak Djokovics elárulta, Rafael Nadal hogyan félemlítette meg

– A karrierem nagy részében ellenséges volt velem szemben a közönség, és megtanultam jól kezelni ezt a helyzetet. Az emberek már azt gondolják, az hozza ki belőlem a legjobbat, amikor mindenki ellenem van. Volt már erre példa, de azért jobban élvezem a támogató környezetet – cáfolta részben a róla kialakult képet a harminchat éves szerb klasszis.

Mivel bosszantotta fel Carlos Alcaraz Novak Djokovicsot?

Az idei legnagyobb riválisai sokkal fiatalabbak Djokovicsnál, de a szerb teniszező ebből is motivációt merít.

– A fiatalok éhesek a sikerre, és ellenem akarják a legjobb teniszüket játszani. Ez viszont bennem is felébreszti a szörnyeteget. Amikor Carlos Alcaraz legyőzött a wimbledoni döntőben, annyira felbosszantott, hogy utána mindent meg kellett nyernem Amerikában – mondta Djokovics, aki az emlékezetes cincinnati döntőben visszavágott fiatal spanyol ellenfelének, majd megnyerte a US Opent is.

Borítókép: Novak Djokovics az év végi világelsőségért kapott trófeával (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco)