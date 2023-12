Kovács Péter tudja, hogy mi a gond a női kézilabda-válogatottnál

Az Évszázad legjobb játékosának választott Kovács Péter kerüli a reflektorfényt. A Magyar Nemzet, az Origó és a Nemzeti Sport közös játékán, a Kézisek kézise szavazáson első helyezett korábbi világklasszis átlövő nem tolakodik, de mindig kifejti a véleményét, ha a szeretett sportága kerül szóba. A Jochapress a svédországi világbajnokságon szereplő női válogatottról is kérdezte Kovács Pétert, aki ezúttal sem hazudtolta meg magát. – Nem csupán drukkoltam, de konkrétan számítottam is a Montenegró elleni magyar győzelemre a csoportban. Sajnos az első félidei vezetés ellenére sima vereség lett a vége. Szerintem két dolog hiányzik válogatottunkban: egy igazi vezéregyéniség és a komolyabb átlövőerő. Azt nem mondanám, hogy csomagolhatnak a lányok, azt viszont igen, hogy ennél többre lesz szükség, ha be akarnak kerülni a legjobb nyolc közé – mondta az 1982-ben a Honvéddal BEK-győztes Kovács Péter.

Kovács Péter tudja, mi a baj a női válogatottnál Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A férfi szakággal kapcsolatban Kovács Péter kiemelte, hogy érdeklődve figyeli kedvenc bajnoksága, a Bundesliga mérkőzéseit. Jelenleg a BL-győztes Magdeburg játékát kedveli leginkább, de a korábbi élményei alapján a Kiel, a Füchse Berlin és a Flensburg játéka is elnyerte a tetszését. A nemzetközi mezőnyben a korábbi magyar szövetségi kapitány, Talant Dujsebajev vezette lengyel Kielce eredményeit elismeri: – Nem véletlen, hogy a lengyel színeket képviselő Kielce már évek óta a legszűkebb élvonalhoz tartozik, amely bármelyik évadban képes lehet akár a végső győzelem kiharcolására is.