Halála előtti utolsó interjújában a Dárdai családot méltatta a Hertha elnöke

Egymás után gyúltak a mécsesek a berlini Olimpiai Stadionnál, miután kedden sokkoló hír látott napvilágot : mindössze negyvenhárom éves korában váratlanul elhunyt a Hertha klubelnöke, Kay Bernstein, akivel álmában szívroham végezhetett. Hogy pontosan mi és miért történt, azt nem tudhatjuk, az viszont biztos, hogy Kay Bernsteinnek az volt a nagy álma, hogy a Hertha visszajusson az élvonalba és megtalálja önmagát, a berlini gyökereit. A terveiben pedig is főszerepet kapott.

A Hertha szurkolói gyászolják elnöküket, aki Dárdai Pálban bízott Fotó: Herthabsc.com

Kay Bernstein nem átlagos klubelnök volt, hanem vérbeli szurkoló. Abban az évben, 1998-ban alapította meg a Hertha meghatározó szurkolói csoportját, a Harlekinst, amikor Dárdai Pál és Király Gábor egyre nagyobb nevet kezdett szerezni magának a csapat mezében. Sokáig Bernstein volt a Hertha vezérszurkolója, aztán céget alapított, üzletember lett, s 2022-ben őt választották meg a klub elnökének. Bernstein romokat örökölt meg, anyagi nehézségek és káosz fogadta szeretett csapatánál. A rendrakás fontos állomása volt, amikor tavaly tavasszal visszacsábította Dárdai Pált a Hertha kispadjára.

Az utolsó interjú: „Dárdaiékkal egyedülállók vagyunk”

Bernstein nagy rajongója volt Berlin magyar kedvencének, három Dárdai-mezt is féltve őrzött otthon. Néhány nappal a halála előtt – mint utóbb kiderült, élete utolsó nagyinterjújában – a Sport Bild hasábjain így nyilatkozott a Dárdai családról: – Mindegyikük fontos nekünk, beleértve Pál feleségét, Mónikát is. Amikor ő felkarolja a játékosok feleségeit és elviszi őket vacsorázni, az családias érzést kelt. Dárdaiékkal van valami egyedülálló bennünk, és erre büszkék vagyunk.

A Bundesligából való tavalyi kiesés után a Hertha kerete jelentősen átalakult, a másodosztály legalacsonyabb átlagéletkorú (mindössze 24 év) csapattal kezdte a jelenlegi idényt. Bernstein akkor is bízott Dárdai szakértelmében, amikor az első három forduló után nulla pont és nulla gól állt a berliniek neve mellett, az edzőt pedig sokan azért is támadták, amiért mindhárom fiát, Palkót, Mártont és Bencét is szerepeltette. Az ősz végére kiegyenesedtek a dolgok, a Hertha az utolsó kilenc meccsén veretlen maradt, a Német Kupában bejutott a negyeddöntőbe, a bajnokságban pedig a hetedik helyről, a dobogótól hat pontra, a feljutás reményét életben tartva várja az idei folytatást.