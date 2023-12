Dárdai Pál reményt adott, és visszautasítja a Hertha befektetőjének kritikáját

– Nagy kihívás volt ez a szezon – értékelte az őszt – Az volt a célunk, hogy visszahozzuk a Hertha-mentalitást. Jürgen Röber játékosaként tanultam meg itt, hogy mi a csapatszellem. A szurkolók mai napig arról a gárdáról beszélnek. Most örömmel tölt el, hogy az emberek újra szívesen járnak ki a meccsekre. Már az elején megmondtam, lusta játékosokkal nem dolgozom. Megértették, az edzőterem mindig tele van, keményen dolgoznak.

Dárdai Pál újra bizonyított a Hertha élén Fotó: EPA/Clemens Bilan

Borzalmasan indult a Hertha szezonja a kiesés után, hiszen a Bundesliga II első három fordulója után nulla pont és nulla gól volt Dárdai Pál csapatának a termése. Augusztus végén a Greuther Fürth 5-0-s kiütésével szakadt ki a gólzsák, az egyszeres magyar válogatott Dárdai Palkó is betalált azon a meccsen, de még október végéig hullámzott a teljesítmény, győzelmek és vereségek váltakoztak.

Fiai miatt is bírálták, Dárdai Márton alapember

Dárdai Pál eleinte a három fia szerepeltetése miatt is megkapta a magáét. Közülük a legidősebb, a 24 éves Palkó szeptember közepén megsérült, csak jövőre térhet vissza, a legifjabb, a 17 éves Bence pedig még csak csereként kapott lehetőséget, és novemberben ő is kidőlt a sorból. A középső Dárdai fiú, a 21 éves Márton viszont alapember, összesen 1600 percet futballozott, amivel a keretben a második legtöbb időt a pályán töltő játékos volt. Ballábas védőként ritka kincs, számolna is vele, de ő német U21-es válogatottként még nem döntött, hogy melyik nemzetet képviselné inkább.

Dárdai Márton a Hertha mezében jól teljesít, válogatott színeket még nem választott

Fotó: EPA/Clemens Bilan

A kiesés után több mint harminc labdarúgó jött-ment a nyáron, időbe telt, mire a Hertha stabilizálódott, és ez az őszi szezon végére sikerült. Az idei utolsó kilenc tétmeccsükön veretlenek maradtak a berliniek, a bajnokságban három győzelem és négy döntetlen jött össze október vége óta, miközben a Német Kupában az élvonalbeli Mainz és a feljutás egyik nagy esélyese, a Hamburg ellen is továbbjutott a Dárdai-csapat.

Hiába az eredmények, a Hertha befektetője kritizál

Pozitív véget ért az idény első fele, a bajnokságban 17 forduló után a hetedik helyen tölti a telet a Hertha, de mindössze négy pontra van a dobogótól. A kupában pedig már negyeddöntős a gárda, amely a legjobb nyolc között a gyengélkedő Kaiserslauternt fogadja január 31-én. Már csalódás lenne, ha nem jutna be legalább az elődöntőbe a csapat, Dárdainak pedig régi álma teljesülne, ha a Hertha a kupáért küzdhetne. 1985 óta rendezik Berlinben a finálét, de azóta a „házigazda” sosem jutott el odáig (pontosabban 1993-ban a második csapata igen, ki is kapott a Leverkusentől).