„Varázsló vagyok?” – kérdezte cinikusan Dárdai Pál a Hertha KO-ja után

Dárdai a szakmai értékelésében hangsúlyozta, hogy számára nem volt meglepetés a Hertha kiütéses győzelme, hiszen voltak arra utaló jelek, hogy képes a csapat a jó teljesítményre is.

– Korábban is hasonlóan játszottunk, de az utolsó passzok nem jöttek össze – fogalmazott Dárdai. – A futballban szerencsére is szükséged van, amiből nekünk nem sok jutott az előző meccseken. Most áttört a gát Tabakovic góljával, ezt mindannyian jól láthattuk.

Dárdai Pál: Ki tudja, mit hoz a következő néhány hét

Haris Tabakovic, a Debrecen és a Diósgyőr korábbi csatára volt a Hertha hőse, két gólt szerzett egy gólpasszt is adott a meccsen. Betalált Dárdai Pál legidősebb fia, Dárdai Palkó is, akit bő egy óra után cserélt le az apja, a középső fiú, Dárdai Márton végigjátszotta a meccset, a legifjabb, Dárdai Bence pedig csereként állt be a hajrára, amikor már kialakult a végeredmény. A vereségek idején Dárdai a fiai szerepeltetése miatt is élő céltábla volt.

– Ez a győzelem nem egy új kezdet volt – jelentette ki Dárdai. – Fiatal csapatunk van, meg kell találnunk a helyes utat. Bizonyítanunk kell, hogy képesek vagyunk az ilyen teljesítményekre. Ki tudja, mit hoz a következő néhány hét?

Az biztos, hogy legközelebb jövő szombaton a Magdeburg otthonában lép pályára a Hertha, amely az első győzelmével máris ellépett a kieső helyekről, jelenleg 14. a Bundesliga II-ben. Amint azt megírtuk, a Hertha kerete jelentősen meggyengült a nyáron, több kulcsembere topligás klubokhoz távozott.

Borítókép: Kiosztotta a német újságírókat a berliniek magyar vezetőedzője az 5-0-s győzelmet követően (Fotó: Twitter/Hertha)