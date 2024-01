Két nagyon fontos góllal is büszkélkedhet a magyar légió

A légió nem parádézott a múlt héten, ám ez most nem ad okot az elkeseredésre. sérült, de ha nem lenne az, akkor sem játszana, mert a Liverpool éppen a téli pihenőjét tölti Angliában, a fontosabb kerettagok pedig csaknem mindannyian pályára léptek. Soroljuk közéjük Mocsi Attilát is, aki eddig csak a válogatott kispadjáig jutott el, ám most ő lett a légió egyik gólszerzője. A török élvonalban szereplő Rizespor a héten két bajnokit is játszott, az elsőn a magyar védő a kispadról láthatta, ahogyan a Besiktas kiüti 4-0-ra a csapatát, szombaton viszont végigjátszotta az Adana Demirspor elleni 1-0-ra megnyert meccset, és az 54. percben ő szerezte a győztes gólt!

Fotó: Facebook/Caykur Rizespor

A német Bundesligában két magyar nézhetett szembe egymással a Freiburg és az Union Berlin találkozóján, igaz, csak a 69. perctől, mert a vendégek akkor küldték a pályára Schäfer Andrást. A hazai csapatban végig a gyepen volt, a mérkőzés 0-0-ra végződött, és nem sok érdekességgel szolgált. Az Rb Leipzig a magyarjai nélkül kapott ki 1-0-ra Lipcsében a Frankfurttól. a hírek szerint februárban térhet vissza a sérüléséből, pedig ismét a kispadon ült.

Így jársz nála ez megszokott a Hoffenheimben, a csapata tehát nélküle szenvedett 3-0-ás vereséget a Bayerntől Münchenben. Az ő esetében az is előrelépés, hogy a héten az edzője legalább elárulta, hogy mi a a baj a magyar válogatott védővel.

ATTILA MOCSI GIVES RIZESPOR THE LEAD!!



54' Rizespor 1 - 0 Adana Demirsporpic.twitter.com/z3vRAmhYxP — Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@KaralarOsman1) January 13, 2024

Sajnos ismét csak a cserék közé nevezték, és nem is vették igénybe a szolgálatait az Omonia Nicosia meccsén, amelyet a csapata 5-1-re nyert meg a Doxa ellen. Felröppent a hír, hogy a magyar védő a török élvonalba szerződhet, ám egyelőre ebből nem lett semmi sem. Egy másik Cipruson szereplő magyar légiós, Varga Kevin is elvágyódik a szigetről, ami érthető, hiszen ezúttal sem állt be az Apollónba az Arisztól otthon 1-0-ás vereséggel végződött mérkőzésen. Ahogyan Lang Ádám, úgy ő is játszani szeretni az Európa-bajnokságra gondolva, állítólag a magyar élvonaltól sem zárkózik el.