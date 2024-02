Patrick Mahomes vallomása a tudatlan társról és a nagy tudású edzőről

Reidről korábban is mindenki tudta, hogy jó edző, de a Philadelphiával elveszített Super Bowl és négy konferenciadöntő után az is jogos megközelítés, hogy Mahomesszal együtt lett győztes szakvezető. A tavalyi győzelem után Reid visszavonulását rebesgették, idén viszont a Chiefs tulajdonosa, Clark Hunt kijelentette: úgy készül, hogy a 2024-es idényben is a bajuszos mester lesz a csapat vezetőedzője. Miután két korábbi bajnok edző, Bill Belichick és Pete Carroll is távozott a mostani idény végén, a következőben már hatvanhat évesen Reid lenne a liga legidősebb vezetőedzője. Mahomes legmegbízhatóbb célpontja, Travis Kelce, a harmincnégy éves tight end már a díjátadón kijelentette, hogy jövőre is visszatér.

Hiába, a történelmi triplázás esélye mindenkit lázba hoz. Három egymás utáni Super Bowl-győzelmet ugyanis még egyetlen csapat sem ért el az NFL történetében.

