Schäfer a könnyeiről, Szoboszlai meg kulimunkáról beszélt a törökverés után + videó

Fontos volt, hogy jól kezdje az évet a magyar válogatott, állapította meg a Törökország elleni 1-0-s győzelem után a péntek késő este összegyűlt újságírók előtt. A Lipcse kapusa és is meghatottan nyilatkoztak, mindketten a 2022. szeptemberi, olaszok elleni vereség után tértek vissza most a pályára a válogatottban, amely nélkülük tizenkét meccsen veretlen maradt. A sorozat immáron velük nyúlt tizenhárom találkozóra pénteken.

– Amikor távol kerülsz a csapattól, akkor realizálódik benned, mit jelent ez az egész – fogalmazott Gulácsi. – Ha benne vagy a mókuskerékben, akkor csak jössz és teszed a dolgod, de most másfél év után visszajönni sokkal inkább érzelmekkel teli volt, mint előtte bármikor.

Gulácsi Péter remek formában tért vissza a válogatottba. Fotó: Mirkó István

Hasonló húrokat pengetett meg Schäfer András is, aki olyan mélyen volt a sérülései miatt tavaly, hogy komolyan aggódott érte, és az is benne volt a pakliban, hogy végleg felhagy a futballal. Erre Gulácsihoz hasonlóan ő is remek teljesítménnyel tért vissza a válogatottba.

– Nem képzeltem el, hogy éltetni fognak, hogy ordítanak majd a nevemnél – árulta el Schäfer. – Hálás vagyok, hogy újra itt lehetek panaszmentesen. Az pedig, hogy ekkora bizalmat kapok a szövetségi kapitánytól, a játékostársaktól, a szurkolóktól, talán erre vagyok a legbüszkébb eddigi életemben.