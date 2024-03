Szoboszlai mezét akarja az egész ország + videó, galéria

Szoboszlainak a játékon és az újságírók rohamán felül volt még egy feladata. Egy teljesíthetetlen feladata… Az egész ország az ő mezét akarja, miként arról a Puskás Arénában is meggyőződhettünk. Boldogok a ritka szerencsések.

A mérkőzés utáni értékelésében beszélt a visszatérő Gulácsi Péterről és természetesen a magyar válogatottban debütáló Dárdai Mártonról is szólt. Rossi ezúttal is méltatta Szoboszlait, de az sem hallgatta el, a csapatkapitány – csakúgy, mint és Varga Barnabás − játszott már jobban is.

Marco Rossi: Szoboszlai is volt már jobb

– Dominik a legtehetségesebb játékosunk, aki ötven-hatvan méteres távolságba is el tudja juttatni a labdát, adott esetben a feltolt védősor mögé. Amikor lehetőségünk, területünk nyílt támadni, azokat nem tudtuk jól kihasználni, az utolsó passzok, a befejezések nem voltak pontosak, a Szoboszlai, Sallai, Varga támadóhármasnak nem ez volt a legjobb estéje − jegyezte meg a magyar válogatott szövetségi kaptánya.