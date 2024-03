Szalai Attila törökül nosztalgiázott, Nagy Ádámot is helyzetbe hozta

végigjátszotta a Törökország elleni mérkőzést és jó teljesítményt is nyújtott, amivel bebizonyította, hiba volna őt leírni Németországban, a Bundesligában. A törökök elleni meccs értékelése után érthetően a személyes sorsa is szóba került, hogyan éli meg, hogy a Hoffenheim után a Freiburgban is mellőzik, alig kap lehetőséget.

Szalai Attila akcióban a törkök ellen Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Azon dolgozom nap mint nap, hogyha megkapom a lehetőséget., akkor éljek vele. Nem vagyok elégedett a klubomban a helyzetemmel, az az egyetlen lehetőségem, hogy nagyon keményen dolgozom az edzéseken. Lelkiismeretesen és alázattal dolgozom, ez majd kifizetődik – foglalta össze a helyzetét.

Mi mást is tehetne?

Szalai Attila a tiszeteletbeli török

Szalai Attila másról is meggyőzte az újságírókat a találkozó után: hogy van humorézéke, s hogy nem múltak el nyomtalanul a törökországi évek.

Íme, így tréfálkozott Nagy Ádámmal:

Majd a török sajtónak is nyilatkozott hosszasan. Kollégánknak, Kibédi Péternek azt is elárulta, mire voltak kíváncsiak a török kollégák.