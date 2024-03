Két nagy visszatérő is van a válogatottban Marco Rossi idei első kezdőjében

Íme a magyar válogatott idei első kezdője a törökök elleni meccsre: Gulácsi – Balogh B., Lang, Szalai A. – Nego, Nagy Á., Schäfer, Kerkez – Sallai R., Szoboszlai – Varga B.

Nagy visszatérő a csapatban a középpályán aki legutóbb 2022-ben volt válogatott, a tavalyi évét sérülések nehezítették, még az is benne volt a pakliban, hogy végleg fel kell hagynia a futballal, aggódott is érte Rossi. De az Union Berlin játékosa most újra itt van, és a 23. válogatott fellépésére készül.

Schäfer András visszatér (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Érdekesség, hogy Rossi a kapuban Gulácsi Péternek szavaz bizalmat. A Lipcse kapusa szintén 2022 őszén játszott legutóbb a válogatottban, aztán a tavalyi év nagy részében ő is sérült volt, és a távollétében lett a válogatott első számú kapusa. Rossi előre jelezte, hogy a két márciusi meccset felosztja két kapusa között, így várhatóan kedden Koszovó ellen Dibusz véd majd.

Schäfer és Gulácsi egyaránt akkor játszottak legutóbb a válogatottban, amikor utoljára kikapott a csapat, 2022 szeptemberében Olaszország ellen. Azóta már 12 mérkőzés óta őrzi veretlenségét az együttes.

Nagy kérdés volt még, hogy a védelem közepén a sérült helyett ki játszhat , és Rossi itt Balogh Botond mellett döntött. Az olasz másodosztályban a feljutásra esélyes Parmában rendszeresen futballozó 21 éves védő a tavalyi utolsó meccsen, Montenegró ellen is kezdő volt az akkor ugyancsak sérült Orbán helyén. Mellette és játszik majd a hátsó védőhármasban, itt főleg utóbbi játéka volt kérdéses azok után, hogy a Bundesligában alig kap lehetőséget. Rossi talán éppen ezért ad neki most játékperceket, így viszont az újonc Dárdai Márton debütálására egy kicsit még várni kell.

