Dárdai Márton is úgy pórul jár, mint a sorstársai?

Dárdai Márton végül a magyar válogatott mellett döntött. A huszonkét éves futballista Berlinben született, ahol édesapja, a hatvanegyszeres magyar válogatott pályafutásának nagy részét töltötte. Testvéreihez hasonlóan Dárdai Márton is német utánpótlás-válogatottakban szerepelt, a felnőttek között viszont már magyar színekben mutatkozhat be. Nem egyedi ez az útvonal, a bátyja, Dárdai Palkó is ezt követte. Csütörtökön akadt két válogatott is, ahol korábbi német utánpótlás-válogatott labdarúgó mutatkozhatott volna be, de nekik csak szomorúság jutott.

Ez már a múlt: Dárdai Márton német mezben (Fotó: Europress/AFP/Jan Fromme)

Dárdai Mártonhoz hasonlóan Denis Huseinbasic is Németországban született, a két futballista egy alkalommal szerepelt is együtt a német U21-es válogatottban. Huseinbasic a német élvonalban a kiesés ellen küzd a Köln színeiben, felnőttválogatott-szinten pedig idén kérte, hogy a német helyett a bosnyák mezt viselhesse.

Huseinbasic meg is kapta a meghívót a bosnyák válogatottba, ám a kispadról tehetetlenül nézte végig, ahogy drámai végjátékban szertefoszlik Bosznia-Hercegovina Eb-álma. Utólag talán már Szavo Milosevics szövetségi kapitány is bánja, hogy nem Huseinbasicot cserélte be az Ukrajna elleni meccsen.