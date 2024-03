A Juventus sztárja a ludas, így látta Rebrov és Milosevics

– Nagyon sajnálom a fiúkat és azt, ahogy a gólt kaptuk, amikor még 1-0-ra vezettünk. A játék menetét nagyban befolyásolta két fontos játékosunk sérülése. Az eredményt is természetesen, de nem gondolnám, hogy bárki is hibáztatná a fiúkat az erőfeszítésükért, a küzdelmükért és azt, ahogy futballoztak. Nagyon komoly csapat ellen játszottunk – Szavo Milkosevics, Bosznia-Hercegovina szövetségi kapitánya tehát a cserékkel magyarázta az ukrán fordítást, csapata 2-1-es vereségét. Majd sportszerűen hozzátette, csakis őt és az edzői stábot terheli a felelősség azért, hogy a csapata a 85. percig 1-0-ra vezetett, végül mégis kikapott 2-1-re.

Szavo Milosevics, a bosnyák válogatott szerb szövetségi kapitánya. Fotó: UEFA

Azon is elmélkedhetnénk, hogy Milosevics netán a boszniai megbélés egyik szimbóluma, hiszen anno a szerb válogatott gólvágója volt, igaz, Milosevics Bijeljinában született, amely Bosznia-Hercegovinában, a Boszniai Szerb Köztársaság területén fekszik.

De összpontosítsunk a futballra. Az a kivételes helyzet állt elő, hogy a két edző ugyanúgy látta a mérkőzést.

A cserékkel megváltozott a bosnyák szerkezet

– Nagyon jó csapat ellen játszottunk. Készen álltunk rá a mérkőzésre, de amíg meg nem szereztük az első gólt, Bosznia-Hercegovina védekezése nagyon jól működött – kezdte a nyilatkozatát Szergej Rebrov, majd így folytatta: – Kihasználtuk, amikor megváltozott a bosznia-hercegovinai csapat szerkezete. Fevállaltuk a nyílt támadójátékot, ami sikerrel járt.

Érdemes tehát felidézni különösen a hazai cseréket. A 67. percben Civic váltotta Dedicet. Aki nézte a meccset, láthatta, hogy a Ferencváros balhátvédje egyik ukrán gólnál sem állt a helyzet magaslatán, ám Milosevics elsősorban nem rá gondolt, amikor a kényszerű cserékkel magyarázta a vereséget. Hanem Kovacevicre és Miralem Pjanicra, az AS Roma, a Juventus és a Barcelona egykori klasszisára, aki bizony már nem a régi, hiába technikás ma is, de fizikálisan már nem veszi fel a versenyt a legjobbakkal, két éve már az emirátusokban vezet le. Bizony e két csere után felborult a pálya, az ukránok többször lefutották a hazaiakat a középpályán és két gól is szereztek.

Jaremcsuk beállása bezzeg továbbjutást ért

S mennyivel jobban sültek el Rebrov cseréi! A 81. percben beállt Jaremcsuk egyenlített, majd a győztes gól előtt ő adta a gólpasszt. Azt azonban nem láttuk, hogy az ukránok kapitánya a meccs után Civicet vigasztalta volna. Nyilván a sajátjaival volt elfoglalva, és örült a győzelemnek.

Ukrajna nagy lépést tett az Európa-bajnoki részvétel felé, de a keddi döntőben Izland ellen sem lesz könnyű dolga. Ugyan hivatalosan Ukrajna a pályaválasztó, de nem játszhat odahaza, Wroclavban rendezik a mérkőzést.